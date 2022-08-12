https://ria.ru/20220812/pozhary-1809059842.html
В Югре выросла площадь природных пожаров
В Югре выросла площадь природных пожаров - РИА Новости, 12.08.2022
В Югре выросла площадь природных пожаров
Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа составила 136 тысяч гектаров против 125 тысяч гектаров накануне, сообщает региональный РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T09:36
2022-08-12T09:36
2022-08-12T09:36
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-2
бе-200
ил-76
ханты-мансийский автономный округ
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг - РИА Новости. Площадь лесных пожаров на территории Ханты-Мансийского автономного округа составила 136 тысяч гектаров против 125 тысяч гектаров накануне, сообщает региональный главк МЧС."По состоянию на 6.00 (4.00 мск) 12 августа, действует 54 пожара на площади 135 691,7 гектаров, из них локализовано 33 пожара на площади 95 508,8 гектаров. Зарегистрировано три ландшафтных пожара на площади 2,1 гектаров", - говорится в утренней сводке ведомства.Несколько недель, по данным "Авиалесоохраны", Югра остается самым "горячим" регионом России с точки зрения лесных пожаров. На утро четверга, по информации МЧС, в регионе были зарегистрированы 65 природных пожаров на площади 125,5 тысяч гектаров, пожар на землях заповедника "Малая Сосьва" локализирован.Власти округа ввели с 29 июля особый противопожарный режим на всей территории региона, а со 2 августа в регионе действует режим ЧС.В тушении участвует масштабная группировка: 1353 человек, 45 единиц спецтехники, 16 самолетов Ан-2 и А-22, два самолета Бе-200 МЧС России и Ил-76, восемь вертолетов, добавили в департаменте недропользования и природных ресурсов Югры.Из других регионов в ХМАО перебросили 256 сотрудников парашютно-десантной службы "Авиалесоохраны".
https://ria.ru/20220810/smog-1808714187.html
https://ria.ru/20220811/pozhary-1808890940.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-2, бе-200, ил-76, ханты-мансийский автономный округ
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ан-2, Бе-200, Ил-76, Ханты-Мансийский автономный округ
В Югре выросла площадь природных пожаров
В Югре площадь природных пожаров выросла за сутки на восемь процентов