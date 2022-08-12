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В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба" - РИА Новости, 12.08.2022
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"
Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:56
2022-08-12T10:56
2022-08-12T11:03
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада "Донтехснаба" по ул. Сигова, 2а в Калининском районе", - говорится в Telegram-канале мэра.Он уточнил, что два человека получили ранения. На месте работают спецслужбы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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10:56 12.08.2022 (обновлено: 11:03 12.08.2022)
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"
Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре на складе "Донтехснаба" после обстрела ВСУ