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В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба" - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба" - РИА Новости, 12.08.2022
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"
Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:56
2022-08-12T11:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
украина
донецк (днр)
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада "Донтехснаба" по ул. Сигова, 2а в Калининском районе", - говорится в Telegram-канале мэра.Он уточнил, что два человека получили ранения. На месте работают спецслужбы.
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донецкая народная республика
украина
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донецкая народная республика, в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, В мире, Украина, Донецк (ДНР), Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:56 12.08.2022 (обновлено: 11:03 12.08.2022)
 
В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о пожаре на складе "Донтехснаба" после обстрела ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"По уточненной информации, в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада "Донтехснаба" по ул. Сигова, 2а в Калининском районе", - говорится в Telegram-канале мэра.
Он уточнил, что два человека получили ранения. На месте работают спецслужбы.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреУкраинаДонецк (ДНР)Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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