https://ria.ru/20220812/pozhar-1809075033.html

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба" - РИА Новости, 12.08.2022

В Донецке после обстрела ВСУ загорелся склад "Донтехснаба"

Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:56

2022-08-12T10:56

2022-08-12T11:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

в мире

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донецк (днр)

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 12 авг – РИА Новости. Склад "Донтехснаба" загорелся в Донецке после попадания украинских снарядов, два человека ранены, сообщил мэр города Алексей Кулемзин."По уточненной информации, в результате попадания снарядов вооруженных формирований Украины произошло возгорание склада "Донтехснаба" по ул. Сигова, 2а в Калининском районе", - говорится в Telegram-канале мэра.Он уточнил, что два человека получили ранения. На месте работают спецслужбы.

https://ria.ru/20220810/utechka-1808748694.html

донецкая народная республика

украина

донецк (днр)

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

донецкая народная республика, в мире, украина, донецк (днр), вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр