https://ria.ru/20220812/postradavshie-1809164303.html

При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека

При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека - РИА Новости, 12.08.2022

При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека

Два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка и населенного пункта Александровка, сообщил в пятницу мэр Донецка РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:47

2022-08-12T14:47

2022-08-12T14:47

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566818_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_cd22dc878b6868f7343dc82db68c7e8d.jpg

ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка и населенного пункта Александровка, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин."В Донецке от зверств ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) продолжают страдать мирные жители. В Куйбышевском районе по ул. Степаненко ранена женщина 1978 г.р. В поселке городского типа Александровка по ул. Ленина ранение получил мужчина 1956 г.р.", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу мэр сообщил о том, что в том же районе города ясли-сад для детей с нарушением речи получил повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220812/aydar-1809129322.html

донецк (днр)

украина

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)