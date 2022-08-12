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При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/postradavshie-1809164303.html
При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека
При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека - РИА Новости, 12.08.2022
При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека
Два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка и населенного пункта Александровка, сообщил в пятницу мэр Донецка РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:47
2022-08-12T14:47
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка и населенного пункта Александровка, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин."В Донецке от зверств ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) продолжают страдать мирные жители. В Куйбышевском районе по ул. Степаненко ранена женщина 1978 г.р. В поселке городского типа Александровка по ул. Ленина ранение получил мужчина 1956 г.р.", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.Ранее в пятницу мэр сообщил о том, что в том же районе города ясли-сад для детей с нарушением речи получил повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
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донецк (днр)
украина
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в мире, донецк (днр), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк)
14:47 12.08.2022
 
При обстрелах Донецка и Александровки пострадали два человека

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о двух пострадавших из-за обстрелов со стороны ВСУ

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Два человека пострадали при обстрелах со стороны украинских войск Куйбышевского района Донецка и населенного пункта Александровка, сообщил в пятницу мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Донецке от зверств ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) продолжают страдать мирные жители. В Куйбышевском районе по ул. Степаненко ранена женщина 1978 г.р. В поселке городского типа Александровка по ул. Ленина ранение получил мужчина 1956 г.р.", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу мэр сообщил о том, что в том же районе города ясли-сад для детей с нарушением речи получил повреждения в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 13:04Специальная военная операция на Украине
Боевики "Айдара" обстреляли детский сад на подконтрольной Киеву территории
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)
 
 
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