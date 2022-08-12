https://ria.ru/20220812/posolstvo-1809046127.html

Посольство России в США поддержало письмо о разморозке резервов Афганистана

Посольство России в США поддержало письмо о разморозке резервов Афганистана - РИА Новости, 12.08.2022

Посольство России в США поддержало письмо о разморозке резервов Афганистана

Посольство России в Вашингтоне поддержало письмо международной группы экономистов с призывом к властям США о полном и безоговорочном размораживании... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T04:52

2022-08-12T04:52

2022-08-12T04:52

в мире

джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике)

янис варуфакис

джо байден

афганистан

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне поддержало письмо международной группы экономистов с призывом к властям США о полном и безоговорочном размораживании международных резервов ЦБ Афганистана.Открытое письмо с требованием разморозить активы афганского ЦБ было опубликован в среду. Его подписали более 70 экономистов и экспертов, включая нобелевского лауреата Джозефа Стиглица и экс-главу минфина Греции Яниса Варуфакиса. Послание было направлено президенту США Джо Байдену и главе американского минфина Джанет Йеллен."Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы", - говорится в заявлении российских дипломатов.В феврале Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20220811/kitay-1808803074.html

https://ria.ru/20220728/uzbekistan-1805631845.html

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в мире, джозеф стиглиц (нобелевский лауреат по экономике), янис варуфакис, джо байден, афганистан, сша, оон