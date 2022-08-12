Посольство России в США поддержало письмо о разморозке резервов Афганистана
Посольство России в США поддержало письмо экономистов о разморозке резервов ЦБ Афганистана
© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Посольство России в Вашингтоне поддержало письмо международной группы экономистов с призывом к властям США о полном и безоговорочном размораживании международных резервов ЦБ Афганистана.
Открытое письмо с требованием разморозить активы афганского ЦБ было опубликован в среду. Его подписали более 70 экономистов и экспертов, включая нобелевского лауреата Джозефа Стиглица и экс-главу минфина Греции Яниса Варуфакиса. Послание было направлено президенту США Джо Байдену и главе американского минфина Джанет Йеллен.
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"Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы", - говорится в заявлении российских дипломатов.
В феврале Байден подписал указ, предусматривающий блокировку хранящихся в американских банках 7 миллиардов долларов активов центрального банка Афганистана. Предполагалось, что половину из этих средств в будущем задействуют для удовлетворения гуманитарных нужд афганского народа после соответствующего решения суда. Остальные 3,5 миллиарда останутся в США и будут использованы для компенсации семьям жертв террористических атак, включая теракты 11 сентября 2001 года.
Экономика Афганистана столкнулась с серьезным кризисом из-за заморозки международных активов страны и прекращения поддержки из-за рубежа после того, как талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли власть. Многие афганцы не получали зарплату в течение нескольких месяцев, среди них госслужащие, работники ООН и Всемирного банка, сотрудники систем образования и здравоохранения. Против задержек зарплат в Кабуле протестовали сотни врачей и сотрудники государственной энергетической корпорации. И.о. главы МИД Амир Хан Муттаки заявил, что задержки выплат коснулись порядка полумиллиона госслужащих.
В начале августа 2021 года талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность