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Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус - РИА Новости, 12.08.2022
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Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус - РИА Новости, 12.08.2022
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус
Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:53
2022-08-12T17:53
в мире
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться, сообщается на сайте департамента здравоохранения."Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения… города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса (вируса, вызывающего паралитический полиомиелит) в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног, а в некоторых случаях даже к смерти.Всех непривитых ньюйоркцев призывают вакцинироваться.
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в мире, нью-йорк (город)
В мире, Нью-Йорк (город)
17:53 12.08.2022
 
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус

Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус и призвали жителей прививаться

© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкВид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин
Вид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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Вид на Бруклинский мост соединяющий районы Нью-Йорка Манхэттен и Бруклин. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения… города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса (вируса, вызывающего паралитический полиомиелит) в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног, а в некоторых случаях даже к смерти.
Всех непривитых ньюйоркцев призывают вакцинироваться.
Медики, США - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 22:54
Медик предупредил о сотнях случаев заражения полиомиелитом в Нью-Йорке
 
В миреНью-Йорк (город)
 
 
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