https://ria.ru/20220812/poliovirus-1809245927.html

Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус

Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус - РИА Новости, 12.08.2022

Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус

Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:53

2022-08-12T17:53

2022-08-12T17:53

в мире

нью-йорк (город)

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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться, сообщается на сайте департамента здравоохранения."Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения… города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса (вируса, вызывающего паралитический полиомиелит) в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног, а в некоторых случаях даже к смерти.Всех непривитых ньюйоркцев призывают вакцинироваться.

https://ria.ru/20220811/poliomielit-1809029178.html

нью-йорк (город)

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город)