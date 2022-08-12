https://ria.ru/20220812/poliovirus-1809245927.html
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус - РИА Новости, 12.08.2022
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус
Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:53
2022-08-12T17:53
2022-08-12T17:53
в мире
нью-йорк (город)
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НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться, сообщается на сайте департамента здравоохранения."Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк и Департамент здравоохранения… города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса (вируса, вызывающего паралитический полиомиелит) в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - говорится в сообщении.Отмечается, что полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног, а в некоторых случаях даже к смерти.Всех непривитых ньюйоркцев призывают вакцинироваться.
https://ria.ru/20220811/poliomielit-1809029178.html
нью-йорк (город)
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нью-йорк (город)
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус
Власти Нью-Йорка нашли в сточных водах полиовирус и призвали жителей прививаться
НЬЮ-ЙОРК, 12 авг – РИА Новости. Власти Нью-Йорка выявили в сточных водах города полиовирус, что свидетельствует о его вероятной циркуляции в мегаполисе, призывают население вакцинироваться, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
"Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк
и Департамент здравоохранения… города Нью-Йорка сегодня проинформировали жителей города об обнаружении полиовируса (вируса, вызывающего паралитический полиомиелит) в сточных водах, что свидетельствует о вероятной циркуляции вируса", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полиомиелит может привести к необратимому параличу рук и ног, а в некоторых случаях даже к смерти.
Всех непривитых ньюйоркцев призывают вакцинироваться.