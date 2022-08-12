https://ria.ru/20220812/pogoda-1809051730.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.08.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Переменную облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:06

2022-08-12T08:06

2022-08-12T08:06

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Переменную облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области плюс 24-29 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220812/zhara-1809044049.html

москва

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, московская область (подмосковье), погода