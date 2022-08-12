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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.08.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 12.08.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Переменную облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:06
2022-08-12T08:06
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Переменную облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области плюс 24-29 градусов", - рассказал Синенков.Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
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москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
08:06 12.08.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик Синенков: в Москве в пятницу ожидается до плюс 28 градусов

© РИА Новости / Алексей МайшевЛюди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Люди переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Переменную облачность, без осадков и до плюс 28 градусов прогнозируют в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве переменную облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве плюс 26-28 градусов, по Московской области плюс 24-29 градусов", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер ожидается северо-западный, 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится и составит 753 миллиметра ртутного столба.
Люди у фонтана на Биржевой площади в Москве в жаркую погоду - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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