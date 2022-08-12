https://ria.ru/20220812/pogibshie-1809187192.html

В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей

В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2022

В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей

В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:41

2022-08-12T15:41

2022-08-12T15:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

дарья морозова

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123 гражданских, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Также в сообщении отмечается, что в общей сложности за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 8503 человека, включая 117 детей.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дарья морозова