15:41 12.08.2022 (обновлено: 15:48 12.08.2022)
В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей
Омбудсмен ДНР Морозова: с 4 по 11 августа погибли 106 и пострадали 466 силовиков
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123 гражданских, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Также в сообщении отмечается, что в общей сложности за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 8503 человека, включая 117 детей.
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.