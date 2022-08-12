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В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/pogibshie-1809187192.html
В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей
В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей - РИА Новости, 12.08.2022
В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей
В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:41
2022-08-12T15:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
дарья морозова
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123 гражданских, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.Также в сообщении отмечается, что в общей сложности за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 8503 человека, включая 117 детей.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, дарья морозова
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Дарья Морозова
15:41 12.08.2022 (обновлено: 15:48 12.08.2022)
 
В ДНР с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей

Омбудсмен ДНР Морозова: с 4 по 11 августа погибли 106 и пострадали 466 силовиков

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. В Донецкой Народной Республике в период с 4 по 11 августа погибли 106 силовиков и 30 мирных жителей, пострадали 466 сотрудников силовых структур и 123 гражданских, сообщает в Telegram-канале аппарат омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой.
Также в сообщении отмечается, что в общей сложности за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины погибли 8503 человека, включая 117 детей.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДарья Морозова
 
 
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