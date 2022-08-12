https://ria.ru/20220812/ozero-1809169959.html

В Алтайском крае выясняют причину обмеления озера, где погибла рыба

В Алтайском крае выясняют причину обмеления озера, где погибла рыба - РИА Новости, 12.08.2022

В Алтайском крае выясняют причину обмеления озера, где погибла рыба

Рыба погибла в озере Клубничное в Алтайском крае из-за обмеления водоёма, в причине которого еще надо разобраться, сообщил журналистам начальник отдела водных... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:56

2022-08-12T14:56

2022-08-12T14:56

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 12 авг - РИА Новости. Рыба погибла в озере Клубничное в Алтайском крае из-за обмеления водоёма, в причине которого еще надо разобраться, сообщил журналистам начальник отдела водных биологических ресурсов минприроды региона Сергей Дегтярь.Сообщение о спуске воды в озере Клубничное в Залесовском районе Алтайского края появилось в соцсетях. Неизвестные якобы открыли задвижку гидросооружения, в итоге там погибла вся рыба."Причина такой гибели (рыбы – ред.) - это обмеление водоёма. А что послужило (причиной – ред.) обмеления водоёма - это еще предстоит разбираться", - заявил Дегтярь. Специалисты, по словам начальника отдела, рассматривают множество причин: от техногенных факторов до неблагоприятных климатических условий - многие водоёмы края обмелели этим летом. "Халатность тоже будет рассматриваться, арендатора плотины", - уточнил Дегтярь.Устанавливается и масштаб ущерба. По словам спикера, озеро было большим: 25-30 гектаров, рыбы там должно быть гораздо больше, чем на фото. От этого будет зависеть, уголовное или административное дело возбудят. "Там тонн 15-20 рыбы должно было быть", - отметил спикер.Как рыбохозяйственный водоём это озеро в минприроды не числилось. По данным ведомства, на озеро планируется найти инвестора и создать там рыбоводческое хозяйство.Как ранее сообщали РИА Новости в региональном минприроды, в район направили специалистов Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и ученых АлтайНИРО (научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии). Они займутся определением ущерба рыбным запасам и станут искать виновника происшествия. Проверку по сообщениям в СМИ о произошедшем начало СУСК по региону. Отреагировал на ситуацию и глава Залесовского района Александр Пластеев. Он отметил, что озеро осушают второй год подряд, и пообещал принять меры, чтобы это не повторилось.

https://ria.ru/20220811/polsha-1808929173.html

https://ria.ru/20201018/ekologiya-1580351467.html

алтайский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край