В Швеции допустили производство оружия для Украины
Глава минобороны Швеции Хультквист не исключил производство оружия для Украины
© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может начать производить вооружение для Украины, поскольку считает, что конфликт "будет длительным".
"Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить", - приводит телеканал SVT слова Хультквиста.
Ранее в правительстве Швеции сообщили, что вооруженные силы королевства направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных.
Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4 (еще пять тысяч не доставлены).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.