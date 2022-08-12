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В Швеции допустили производство оружия для Украины - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/oruzhie-1809150069.html
В Швеции допустили производство оружия для Украины
В Швеции допустили производство оружия для Украины - РИА Новости, 12.08.2022
В Швеции допустили производство оружия для Украины
Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может начать производить вооружение для Украины, поскольку считает, что конфликт... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:00
2022-08-12T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
швеция
россия
сергей лавров
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может начать производить вооружение для Украины, поскольку считает, что конфликт "будет длительным"."Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить", - приводит телеканал SVT слова Хультквиста.Ранее в правительстве Швеции сообщили, что вооруженные силы королевства направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных.Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4 (еще пять тысяч не доставлены).Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808967211.html
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в мире, владимир путин, украина, швеция, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Швеция, Россия, Сергей Лавров
14:00 12.08.2022
 
В Швеции допустили производство оружия для Украины

Глава минобороны Швеции Хультквист не исключил производство оружия для Украины

© AP Photo / Alex BrandonСамолет, загруженный боеприпасами для Украины
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Alex Brandon
Самолет, загруженный боеприпасами для Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Министр обороны Швеции Петер Хультквист не исключил, что королевство в будущем может начать производить вооружение для Украины, поскольку считает, что конфликт "будет длительным".
"Мы ожидаем, что конфликт будет длительным, и поэтому считаем, что поставки, которые были осуществлены до сих пор, должны быть дополнены прямым производством (вооружения). Этого я не исключаю, но пока слишком рано говорить", - приводит телеканал SVT слова Хультквиста.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:37Специальная военная операция на Украине
Участники конференции в Дании выделят Украине средства на военные расходы
Ранее в правительстве Швеции сообщили, что вооруженные силы королевства направят в Британию до 120 инструкторов для обучения украинских военных.
Швеция поставила Украине 10 тысяч противотанковых гранатометов AT4 (еще пять тысяч не доставлены).
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины.
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В США заявили о недопустимости применения ядерного оружия на Украине
Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
При этом глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:36
В Австралии назвали Зеленского террористом после ударов по Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаШвецияРоссияСергей Лавров
 
 
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