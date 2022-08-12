https://ria.ru/20220812/ordinatory-1809066999.html
В Москве выросло число заявок от ординаторов в Кадровый центр депздрава
В Москве выросло число заявок от ординаторов в Кадровый центр депздрава - РИА Новости, 12.08.2022
В Москве выросло число заявок от ординаторов в Кадровый центр депздрава
В Москве началась первичная специализированная аккредитация для выпускников ординатуры, за два месяца заявку подали около 3,5 тысячи ординаторов, сообщается на... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:25
2022-08-12T10:25
2022-08-12T10:25
общество
здоровье - общество
анастасия ракова
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Москве началась первичная специализированная аккредитация для выпускников ординатуры, за два месяца заявку подали около 3,5 тысячи ординаторов, сообщается на сайте мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову."В 2022 году количество желающих пройти первичную специализированную аккредитацию по сравнению с 2021-м значительно выросло. За два месяца года заявку на прохождение оценочной процедуры уже подали около 3,5 тысячи ординаторов. При этом за все время работы Кадрового центра в 2021 году к оценке было допущено чуть более 2300 ординаторов", — приводятся слова Раковой в сообщении.Она подчеркнула, что первичная специализированная аккредитация — первый шаг к самостоятельной врачебной деятельности. Ракова добавила, что возможности Кадрового центра позволяют ординаторам быстро и под контролем продемонстрировать свои навыки. Она уточнила, что прием заявок на аккредитацию идет по 44 специальностям, а центр позволяет пройти процедуру по 88.Отмечается, что кадровый центр позволяет пройти эту оценку по 88 специальностям из 97 возможных. Уточняется, что она включает в себя компьютерное тестирование, а также оценку практических навыков и умений в симулированных условиях и решение ситуационных задач.Каждому аккредитуемому присваивается свой уникальный ID, благодаря чему обеспечивается непредвзятость оценок. В состав экспертных подкомиссий входят главные внештатные специалисты, врачи московских и федеральных больниц, преподаватели вузов.
https://ria.ru/20220805/moskva-1807443858.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, анастасия ракова , москва
Общество, Здоровье - Общество, Анастасия Ракова , Москва
В Москве выросло число заявок от ординаторов в Кадровый центр депздрава
Около 3,5 тысячи ординаторов подали заявку в Кадровый центр депздрава Москвы за два месяца
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости.
В Москве началась первичная специализированная аккредитация для выпускников ординатуры, за два месяца заявку подали около 3,5 тысячи ординаторов, сообщается на сайте
мэра столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
"В 2022 году количество желающих пройти первичную специализированную аккредитацию по сравнению с 2021-м значительно выросло. За два месяца года заявку на прохождение оценочной процедуры уже подали около 3,5 тысячи ординаторов. При этом за все время работы Кадрового центра в 2021 году к оценке было допущено чуть более 2300 ординаторов", — приводятся слова Раковой в сообщении.
Она подчеркнула, что первичная специализированная аккредитация — первый шаг к самостоятельной врачебной деятельности. Ракова добавила, что возможности Кадрового центра позволяют ординаторам быстро и под контролем продемонстрировать свои навыки. Она уточнила, что прием заявок на аккредитацию идет по 44 специальностям, а центр позволяет пройти процедуру по 88.
Отмечается, что кадровый центр позволяет пройти эту оценку по 88 специальностям из 97 возможных. Уточняется, что она включает в себя компьютерное тестирование, а также оценку практических навыков и умений в симулированных условиях и решение ситуационных задач.
Каждому аккредитуемому присваивается свой уникальный ID, благодаря чему обеспечивается непредвзятость оценок. В состав экспертных подкомиссий входят главные внештатные специалисты, врачи московских и федеральных больниц, преподаватели вузов.