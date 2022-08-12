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Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР - РИА Новости, 12.08.2022
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Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР
Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР - РИА Новости, 12.08.2022
Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР
Жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сергей Шелест. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:02
2022-08-12T17:18
происшествия
омск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сергей Шелест."Все жильцы будут размещены в пунктах временного размещения, а собственники получат маневренный фонд. Штаб создан, работы ведутся", - сказал Шелест на видео в своем Telegram-канале.Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но, видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".
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происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение пятиэтажки в Омске
16:02 12.08.2022 (обновлено: 17:18 12.08.2022)
 
Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР

Мэр Омска Шелест: жильцов обрушившегося дома разместят в ПВР

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОбрушение жилого дома в Омске
Обрушение жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Обрушение жилого дома в Омске
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сергей Шелест.
"Все жильцы будут размещены в пунктах временного размещения, а собственники получат маневренный фонд. Штаб создан, работы ведутся", - сказал Шелест на видео в своем Telegram-канале.
Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но, видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия обрушения стены жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
15:58
В пострадавшем доме в Омске обрушились санузлы и душевые комнаты
 
ПроисшествияОмскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обрушение пятиэтажки в Омске
 
 
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