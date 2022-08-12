https://ria.ru/20220812/omsk-1809201426.html

Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР

Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР - РИА Новости, 12.08.2022

Жильцов обрушившегося дома в Омске разместят в ПВР

Жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сергей Шелест. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:02

2022-08-12T16:02

2022-08-12T17:18

происшествия

омск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обрушение пятиэтажки в омске

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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Жильцы обрушившегося пятиэтажного дома в Омске будут размещены в пунктах временного размещения, сообщил мэр Сергей Шелест."Все жильцы будут размещены в пунктах временного размещения, а собственники получат маневренный фонд. Штаб создан, работы ведутся", - сказал Шелест на видео в своем Telegram-канале.Информация о обрушении появилась в пятницу около 17.00 (14.00 мск). Согласно видеозаписи момента происшествия в соцсетях, обрушилась одна из стен пятиэтажного дома, обломками усыпана прилегающая территория. Прокуратура заявила об отсутствии пострадавших, предварительной причиной обрушения, по данным МЧС, стало аварийное состояние здания. Губернатор сообщил, что с обрушившимся домом в Омске и ранее была проблема, но, видимо, ей не придали должную значимость, пообещал устроить "разбор полетов".

https://ria.ru/20220812/omsk-1809199752.html

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, омск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске