https://ria.ru/20220812/omsk-1809198408.html

Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка

Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка - РИА Новости, 12.08.2022

Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка

В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:56

2022-08-12T15:56

2022-08-12T16:03

происшествия

жилье

александр бурков

омск

омская область

обрушение пятиэтажки в омске

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Предварительная причина - аварийное состояние здания. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.Напротив дома №53 по улице 20-го Партсъезда стоит аналогичная пятиэтажка. Угол дома №55 с первого по середину третьего этажа укреплен металлическими листами - видно, что большая часть кладки стены полностью переложена.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html

омск

омская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, жилье, александр бурков, омск, омская область, обрушение пятиэтажки в омске