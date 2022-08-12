https://ria.ru/20220812/omsk-1809198408.html
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка - РИА Новости, 12.08.2022
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка
В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:56
2022-08-12T15:56
2022-08-12T16:03
происшествия
жилье
александр бурков
омск
омская область
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Предварительная причина - аварийное состояние здания. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.Напротив дома №53 по улице 20-го Партсъезда стоит аналогичная пятиэтажка. Угол дома №55 с первого по середину третьего этажа укреплен металлическими листами - видно, что большая часть кладки стены полностью переложена.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, александр бурков, омск, омская область, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Жилье, Александр Бурков, Омск, Омская область, Обрушение пятиэтажки в Омске
15:56 12.08.2022 (обновлено: 16:03 12.08.2022)
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит такая же пятиэтажка, укрепленная металлом