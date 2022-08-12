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Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка - РИА Новости, 12.08.2022
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Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка - РИА Новости, 12.08.2022
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка
В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:56
2022-08-12T16:03
происшествия
жилье
александр бурков
омск
омская область
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости.Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Предварительная причина - аварийное состояние здания. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.Напротив дома №53 по улице 20-го Партсъезда стоит аналогичная пятиэтажка. Угол дома №55 с первого по середину третьего этажа укреплен металлическими листами - видно, что большая часть кладки стены полностью переложена.
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омск
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происшествия, жилье, александр бурков, омск, омская область, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Жилье, Александр Бурков, Омск, Омская область, Обрушение пятиэтажки в Омске
15:56 12.08.2022 (обновлено: 16:03 12.08.2022)
 
Напротив обрушившегося в Омске дома стоит аналогичная пятиэтажка

Напротив обрушившегося в Омске дома стоит такая же пятиэтажка, укрепленная металлом

© РИА НовостиДом, стоящий напротив обрушившейся пятиэтажки в Омске
Дом, стоящий напротив обрушившейся пятиэтажки в Омске
© РИА Новости
Дом, стоящий напротив обрушившейся пятиэтажки в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. В Омске напротив частично обрушившегося дома стоит такая же пятиэтажка, но укрепленная металлическими листами, передает корреспондент РИА Новости.
Пятиэтажный многоквартирный дом частично обрушился в пятницу в Советском округе Омска, никто не пострадал. Предварительная причина - аварийное состояние здания. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей.
Напротив дома №53 по улице 20-го Партсъезда стоит аналогичная пятиэтажка. Угол дома №55 с первого по середину третьего этажа укреплен металлическими листами - видно, что большая часть кладки стены полностью переложена.
Место частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 15:10
Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема
 
ПроисшествияЖильеАлександр БурковОмскОмская областьОбрушение пятиэтажки в Омске
 
 
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