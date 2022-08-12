https://ria.ru/20220812/obstrel-1809252487.html

При обстреле Новогорловки погиб мирный житель

При обстреле Новогорловки погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022

При обстреле Новогорловки погиб мирный житель

Мирная жительница поселка Новогорловка погибла в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:10

2022-08-12T18:10

2022-08-12T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница поселка Новогорловка погибла в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."К сожалению, в результате обстрела города украинскими боевиками в поселке Новогорловка по улице Трамвайная, 15 погибла мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире