https://ria.ru/20220812/obstrel-1809252487.html
При обстреле Новогорловки погиб мирный житель
При обстреле Новогорловки погиб мирный житель - РИА Новости, 12.08.2022
При обстреле Новогорловки погиб мирный житель
Мирная жительница поселка Новогорловка погибла в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:10
2022-08-12T18:10
2022-08-12T18:10
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Мирная жительница поселка Новогорловка погибла в результате обстрела со стороны украинских военных, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."К сожалению, в результате обстрела города украинскими боевиками в поселке Новогорловка по улице Трамвайная, 15 погибла мирная жительница", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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в мире
Специальная военная операция на Украине, В мире
При обстреле Новогорловки погиб мирный житель
Мэр Приходько: при обстреле поселка Новогорловка со стороны ВСУ погибла женщина