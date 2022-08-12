https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809261031.html
Пострадавших на месте обрушения стены в омской пятиэтажке не обнаружили
Пострадавших на месте обрушения стены в омской пятиэтажке не обнаружили - РИА Новости, 12.08.2022
Пострадавших на месте обрушения стены в омской пятиэтажке не обнаружили
Пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажного здания в Омске не обнаружено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:42
2022-08-12T18:42
2022-08-12T18:42
происшествия
александр куренков (мчс)
омск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обрушение пятиэтажки в омске
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Пострадавших на месте обрушения стены пятиэтажного здания в Омске не обнаружено, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.Работы по поиску людей и разбору завалов на месте обрушения торца здания по улице 20 Партсъезда, 53 в Омске продолжаются. Ситуация находится под контролем МЧС России, органов власти и других ведомств."На месте обрушения стены жилого дома в Советском округе города Омска спасатели ведут поиски возможных пострадавших под завалами и разбор конструкций. Территория полностью оцеплена. Проведена "минута тишины" – на этот период была организована тишина, остановлена работа спецтехники, чтобы услышать звуки возможных пострадавших под завалами. Людей не обнаружено", - пояснили в пресс-службе ведомства.На месте проведено заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Омска. Было принято решение о том, что всем жильцам предложат разместиться в пунктах временного размещения. Пока о желании поехать в ПВР заявили порядка 20 человек. В сопровождении полицейских и спасателей жильцы дома возвращаются в квартиры, чтобы забрать необходимые документы.Разбор завалов планируют завершить к полуночи. Эксперты оценят состояние здания. На данный момент, с помощью э спецтехники убирают тяжёлые элементы строения. Министр МЧС России Александр Куренков взял под ситуацию под личный контроль.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809218806.html
омск
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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске
Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах.
2022-08-12T18:42
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PT0M30S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, александр куренков (мчс), омск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Омск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обрушение пятиэтажки в Омске
Пострадавших на месте обрушения стены в омской пятиэтажке не обнаружили
Пострадавших на месте обрушения стены в омской пятиэтажке не нашли, поиски продолжаются