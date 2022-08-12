https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:22
2022-08-12T16:22
2022-08-12T17:36
происшествия
обрушение пятиэтажки в омске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
омская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809210185_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5c6723142a8eaafed5ca8ed71888c075.jpg
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.Обрушение здания произошло около 16.25 (13.25 мск). У пятиэтажки, которой более 50 лет, обрушился торец. Здание было общежитием, со стороны обрушения находились душевые комнаты и туалеты."Сейчас проводятся спасательные работы. К аварийным работам мы перейдем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. По всей видимости, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет применяться только тогда, когда станет ясно, что там никого нет. Есть угроза дальнейшего разрушения здания. Также противоположная сторона здания в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - пояснил Колодинский.На месте происшествия от МЧС работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.
https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809218806.html
омск
омская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809210185_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_296101114127b479eba30b2b64b6b526.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, обрушение пятиэтажки в омске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, омская область
Происшествия, Обрушение пятиэтажки в Омске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск, Омская область
16:22 12.08.2022 (обновлено: 17:36 12.08.2022)
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
МЧС заявило, что омской пятиэтажке может грозить дальнейшее разрушение
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.
Обрушение здания произошло около 16.25 (13.25 мск). У пятиэтажки, которой более 50 лет, обрушился торец. Здание было общежитием, со стороны обрушения находились душевые комнаты и туалеты.
"Сейчас проводятся спасательные работы. К аварийным работам мы перейдем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. По всей видимости, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет применяться только тогда, когда станет ясно, что там никого нет. Есть угроза дальнейшего разрушения здания. Также противоположная сторона здания в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - пояснил Колодинский.
На месте происшествия от МЧС
работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.