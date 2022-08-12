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МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
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МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске
Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:22
2022-08-12T17:36
происшествия
обрушение пятиэтажки в омске
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омск
омская область
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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.Обрушение здания произошло около 16.25 (13.25 мск). У пятиэтажки, которой более 50 лет, обрушился торец. Здание было общежитием, со стороны обрушения находились душевые комнаты и туалеты."Сейчас проводятся спасательные работы. К аварийным работам мы перейдем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. По всей видимости, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет применяться только тогда, когда станет ясно, что там никого нет. Есть угроза дальнейшего разрушения здания. Также противоположная сторона здания в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - пояснил Колодинский.На месте происшествия от МЧС работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.
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омск
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происшествия, обрушение пятиэтажки в омске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, омская область
Происшествия, Обрушение пятиэтажки в Омске, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омск, Омская область
16:22 12.08.2022 (обновлено: 17:36 12.08.2022)
 
МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске

МЧС заявило, что омской пятиэтажке может грозить дальнейшее разрушение

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС России на месте частичного обрушения жилого дома в Омске
Читать ria.ru в
ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.
Обрушение здания произошло около 16.25 (13.25 мск). У пятиэтажки, которой более 50 лет, обрушился торец. Здание было общежитием, со стороны обрушения находились душевые комнаты и туалеты.
"Сейчас проводятся спасательные работы. К аварийным работам мы перейдем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. По всей видимости, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет применяться только тогда, когда станет ясно, что там никого нет. Есть угроза дальнейшего разрушения здания. Также противоположная сторона здания в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - пояснил Колодинский.
На месте происшествия от МЧС работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.
Место частичного обрушения жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
16:41
Случаи обрушения жилых домов в России в 2021-2022 годах
 
ПроисшествияОбрушение пятиэтажки в ОмскеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОмскОмская область
 
 
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