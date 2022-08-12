https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809211816.html

МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске

МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске - РИА Новости, 12.08.2022

МЧС заявило об угрозе дальнейшего разрушения пятиэтажки в Омске

Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:22

2022-08-12T16:22

2022-08-12T17:36

происшествия

обрушение пятиэтажки в омске

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омск

омская область

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ОМСК, 12 авг - РИА Новости. Зданию пятиэтажного дома в Омске, у которого рухнула стена, может грозить дальнейшее разрушение, рассказал журналистам начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский.Обрушение здания произошло около 16.25 (13.25 мск). У пятиэтажки, которой более 50 лет, обрушился торец. Здание было общежитием, со стороны обрушения находились душевые комнаты и туалеты."Сейчас проводятся спасательные работы. К аварийным работам мы перейдем только по их окончании. Предварительно, я думаю, пять-шесть часов и мы закончим. По всей видимости, под завалами никого нет. Но он в любом случае будет разобран вручную. Техника будет применяться только тогда, когда станет ясно, что там никого нет. Есть угроза дальнейшего разрушения здания. Также противоположная сторона здания в аварийном состоянии. Она оцеплена сотрудниками УМВД", - пояснил Колодинский.На месте происшествия от МЧС работают 47 человек, задействовано 12 единиц пожарно-спасательной техники. Эвакуированы 40 человек. По предварительный информации, площадь обрушения составляет 200 квадратных метров.

https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809218806.html

омск

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

происшествия, обрушение пятиэтажки в омске, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омск, омская область