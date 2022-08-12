https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html
Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема
Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема - РИА Новости, 12.08.2022
Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема
Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей частично обрушившегося дома. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:10
2022-08-12T15:10
2022-08-12T17:00
омск
обрушение пятиэтажки в омске
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей частично обрушившегося дома.По его информации, с домом на улице 20 Партсъезда, 53 ранее была проблема, "но, видимо, ей не придали должную значимость"."Сейчас в приоритете расселение пострадавших людей… Впереди разбор полётов - надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС", - написал Бурков в Telegram-канале.
омск
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске
Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах.
2022-08-12T15:10
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омск, обрушение пятиэтажки в омске, видео, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Омск, Обрушение пятиэтажки в Омске, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:10 12.08.2022 (обновлено: 17:00 12.08.2022)
Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема
Губернатор Бурков: с рухнувшим домом в Омске была проблема, но ей не придали значимость