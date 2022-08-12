https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809175298.html

Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема

Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема - РИА Новости, 12.08.2022

Губернатор признал, что с обрушившимся домом в Омске была проблема

Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей частично обрушившегося дома. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:10

2022-08-12T15:10

2022-08-12T17:00

омск

обрушение пятиэтажки в омске

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков пообещал разобраться, почему были проигнорированы обращения жителей частично обрушившегося дома.По его информации, с домом на улице 20 Партсъезда, 53 ранее была проблема, "но, видимо, ей не придали должную значимость"."Сейчас в приоритете расселение пострадавших людей… Впереди разбор полётов - надо понять, почему омичей не услышали в первый раз и допустили такое. Ситуацию держу на личном контроле. Нахожусь на связи с мэром и главой МЧС", - написал Бурков в Telegram-канале.

омск

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места обрушения стены в пятиэтажке в Омске Предварительная причина обрушения пятиэтажки в Омске - ее ветхость, эвакуированы 40 человек, пострадавших нет, сказали РИА Новости в экстренных службах. 2022-08-12T15:10 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

омск, обрушение пятиэтажки в омске, видео, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)