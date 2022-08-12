https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809173812.html

Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки

Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022

Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки

Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:07

2022-08-12T15:07

2022-08-12T18:03

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

омская область

александр бурков

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр Бурков."Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет - и это самое главное", - написал Бурков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220812/prichina-1809158634.html

омская область

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, александр бурков