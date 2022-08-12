https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809173812.html
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки
Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:07
2022-08-12T15:07
2022-08-12T18:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
александр бурков
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр Бурков."Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет - и это самое главное", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220812/prichina-1809158634.html
омская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, александр бурков
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омская область, Александр Бурков
15:07 12.08.2022 (обновлено: 18:03 12.08.2022)
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки
Омский губернатор Бурков: информация о ребенке под завалами пятиэтажки не подтвердилась