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Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
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Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки - РИА Новости, 12.08.2022
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки
Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:07
2022-08-12T18:03
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
омская область
александр бурков
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр Бурков."Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет - и это самое главное", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), омская область, александр бурков
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Омская область, Александр Бурков
15:07 12.08.2022 (обновлено: 18:03 12.08.2022)
 
Омский губернатор опроверг информацию о ребенке под завалами пятиэтажки

Омский губернатор Бурков: информация о ребенке под завалами пятиэтажки не подтвердилась

© РИА НовостиОбрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
Обрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
© РИА Новости
Обрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Информация о находящемся под завалами обрушившегося дома в Омске ребёнке не подтвердилась, на данный момент жертв нет, заявил губернатор региона Александр Бурков.
"Информация о находящемся под завалами ребёнке мне в МЧС не подтвердили. На данный момент жертв нет - и это самое главное", - написал Бурков в своем Telegram-канале.
Сотрудники МЧС России ликвидируют последствия обрушения стены жилого дома в Омске - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
14:32
Экстренные службы назвали предварительную причину обрушения дома в Омске
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Омская областьАлександр Бурков
 
 
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