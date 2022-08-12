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Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео - РИА Новости, 12.08.2022
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Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео
Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео - РИА Новости, 12.08.2022
Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео
"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Омске. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:57
2022-08-12T14:57
происшествия
омская область
обрушение пятиэтажки в омске
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Омске.На кадрах видно, как на одной из стен появляются большие трещины, она начинает сыпаться и в итоге обваливается, оставляя за собой большое облако пыли.Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет разбор завалов, на месте работают представители экстренных служб.Предполагаемой причиной ЧП назвали ветхое состояние здания. Прокуратура Омской области организовала проверку.
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омская область
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происшествия, омская область, обрушение пятиэтажки в омске
Происшествия, Омская область, Обрушение пятиэтажки в Омске
14:57 12.08.2022
 
Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео

Момент обрушения части пятиэтажного жилого дома в Омске попал на видео

© РИА НовостиОбрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
Обрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
© РИА Новости
Обрушение пятиэтажного дома в Омске. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Омске.
На кадрах видно, как на одной из стен появляются большие трещины, она начинает сыпаться и в итоге обваливается, оставляя за собой большое облако пыли.
Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет разбор завалов, на месте работают представители экстренных служб.
Предполагаемой причиной ЧП назвали ветхое состояние здания. Прокуратура Омской области организовала проверку.
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ПроисшествияОмская областьОбрушение пятиэтажки в Омске
 
 
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