https://ria.ru/20220812/obrushenie-1809168367.html

Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео

Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео - РИА Новости, 12.08.2022

Момент обрушения пятиэтажного дома в Омске попал на видео

"Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Омске. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:57

2022-08-12T14:57

2022-08-12T14:57

происшествия

омская область

обрушение пятиэтажки в омске

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. "Известия" опубликовали видео, на котором запечатлен момент частичного обрушения пятиэтажного дома в Омске.На кадрах видно, как на одной из стен появляются большие трещины, она начинает сыпаться и в итоге обваливается, оставляя за собой большое облако пыли.Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, пострадавших, по предварительным данным, нет. Идет разбор завалов, на месте работают представители экстренных служб.Предполагаемой причиной ЧП назвали ветхое состояние здания. Прокуратура Омской области организовала проверку.

https://ria.ru/20220807/most-1807851598.html

омская область

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2022

Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Станислав Ванд

происшествия, омская область, обрушение пятиэтажки в омске