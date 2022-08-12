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В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры - РИА Новости, 12.08.2022
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В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры
В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры - РИА Новости, 12.08.2022
В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры
Пермский край выиграл федеральный грант на создание химического и металлургического образовательно-производственных кластеров в рамках проекта... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T20:43
2022-08-12T20:51
дмитрий махонин
пермский край
образование - общество
россия
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ПЕРМЬ, 12 авг – РИА Новости. Пермский край выиграл федеральный грант на создание химического и металлургического образовательно-производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.Как уточнили в пресс-службе губернатора, участниками программы стали Уральский химико-технологический колледж в Губахе и Чусовской индустриальный техникум. Они будут готовить кадры для двух крупных предприятий, которые поддержали этот проект – ПАО "Метафракс Кемикалс" и Чусовской металлургический завод.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион продолжает масштабировать проект "Профессионалитет". По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на среднем профессиональном образовании, исходя из тех вызовов, которые ставит перед краем промышленность."Сегодня наблюдается кадровый дефицит высокотехнологичных профессий, поэтому мы должны делать все, чтобы наши средние специальные образовательные учреждения развивались. Выражаю благодарность предприятиям, которые участвуют в проекте – ваши инвестиции оправдаются. Отмечу, что мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем и дальше привлекать в проект другие техникумы и колледжи", – сказал глава Пермского края.В пресс-службе губернатора пояснили, что профильные образовательные учреждения, на базе которых будут созданы кластеры, выбраны с учетом потребностей экономики. "В них будут в сокращенные сроки готовить специалистов в двух областях: металлургия и химическая отрасль. Кроме того, дополнят образовательную сеть еще 10 техникумов и колледжей", – добавили в пресс-службе губернатора.По информации властей региона, на 2023 год на программы "Профессионалитета" для двух новых кластеров выделено 545 бюджетных мест. Студенты смогут получить востребованную специальность и практические навыки за два-три года. В образовательных учреждениях за счет средств гранта оборудуют современные учебные лаборатории и мастерские, а также разработают новые программы. Кроме того, планируется провести ремонт помещений.Ранее от Пермского края участниками программы "Профессионалитет" стали три образовательных учреждения.
https://ria.ru/20220422/lenoblast-1784904960.html
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дмитрий махонин, пермский край, образование - общество, россия
Дмитрий Махонин, Пермский край, Образование - Общество, Россия
20:43 12.08.2022 (обновлено: 20:51 12.08.2022)
 
В Пермском крае появятся новые образовательно-производственные кластеры

В Пермском крае появятся два новых образовательно-производственных кластера

© РИА Новости / Илья НаймушинЛаборант проводит исследование
Лаборант проводит исследование - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Лаборант проводит исследование. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 12 авг – РИА Новости. Пермский край выиграл федеральный грант на создание химического и металлургического образовательно-производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет", сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Пермский край вновь стал победителем в конкурсе на федеральный грант в 200 миллионов рублей для создания образовательно-производственных кластеров в рамках проекта "Профессионалитет" в 2023 году", – говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе губернатора, участниками программы стали Уральский химико-технологический колледж в Губахе и Чусовской индустриальный техникум. Они будут готовить кадры для двух крупных предприятий, которые поддержали этот проект – ПАО "Метафракс Кемикалс" и Чусовской металлургический завод.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион продолжает масштабировать проект "Профессионалитет". По его словам, сейчас важно сконцентрироваться на среднем профессиональном образовании, исходя из тех вызовов, которые ставит перед краем промышленность.
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"Сегодня наблюдается кадровый дефицит высокотехнологичных профессий, поэтому мы должны делать все, чтобы наши средние специальные образовательные учреждения развивались. Выражаю благодарность предприятиям, которые участвуют в проекте – ваши инвестиции оправдаются. Отмечу, что мы не планируем останавливаться на достигнутом, будем и дальше привлекать в проект другие техникумы и колледжи", – сказал глава Пермского края.
В пресс-службе губернатора пояснили, что профильные образовательные учреждения, на базе которых будут созданы кластеры, выбраны с учетом потребностей экономики. "В них будут в сокращенные сроки готовить специалистов в двух областях: металлургия и химическая отрасль. Кроме того, дополнят образовательную сеть еще 10 техникумов и колледжей", – добавили в пресс-службе губернатора.
По информации властей региона, на 2023 год на программы "Профессионалитета" для двух новых кластеров выделено 545 бюджетных мест. Студенты смогут получить востребованную специальность и практические навыки за два-три года. В образовательных учреждениях за счет средств гранта оборудуют современные учебные лаборатории и мастерские, а также разработают новые программы. Кроме того, планируется провести ремонт помещений.
Ранее от Пермского края участниками программы "Профессионалитет" стали три образовательных учреждения.
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