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Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:40
2022-08-12T01:40
2022-08-12T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
запорожская аэс
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украина
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ООН, 12 авг – РИА Новости. У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его узкокорыстными геополитическими интересами."В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несет кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления", - добавил он.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Украина
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
Постпред России Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления