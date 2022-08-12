Рейтинг@Mail.ru
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления - РИА Новости, 12.08.2022
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления
У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T01:40
2022-08-12T01:40
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
запорожская аэс
василий небензя
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_84669585170b92378f46732fa3145a26.jpg
ООН, 12 авг – РИА Новости. У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его узкокорыстными геополитическими интересами."В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несет кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления", - добавил он.
https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154889/98/1548899867_160:0:2716:1917_1920x0_80_0_0_d81fe8d270441e7526fcb82a24ffd615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, совет безопасности оон, запорожская аэс, василий небензя, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Совет Безопасности ООН, Запорожская АЭС, Василий Небензя, Украина
01:40 12.08.2022
 
Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления

Постпред России Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 авг – РИА Новости. У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
"Вместо того чтобы называть вещи своими именами, вы демонстрируете вопиющие двойные стандарты и чудеса изворотливости, чтобы не бросить и тени ответственности на Киев, вина которого за обстрелы очевидна. В этом проявляется ваша безответственность", - подчеркнул постпред, обращаясь к западным коллегам по Совбезу.
Он уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его узкокорыстными геополитическими интересами.
"В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несет кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления", - добавил он.
Обломки украинского дрона-камикадзе, сбитого в Энергодаре у Запорожской АЭС
Вчера, 23:21Специальная военная операция на Украине
Небензя призвал покровителей Киева заставить его прекратить обстрелы ЗАЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет Безопасности ООНЗапорожская АЭСВасилий НебензяУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала