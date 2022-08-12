https://ria.ru/20220812/nebenzya-1809041413.html

Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления

Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления - РИА Новости, 12.08.2022

Небензя: у Киева карт-бланш от Запада на любые преступления

У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T01:40

2022-08-12T01:40

2022-08-12T01:40

специальная военная операция на украине

в мире

совет безопасности оон

запорожская аэс

василий небензя

украина

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ООН, 12 авг – РИА Новости. У Киева карт-бланш от западных стран на любые преступления, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя."У Киева по-прежнему карт-бланш на любые преступления", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он уличил Запад в неспособности брать на себя ответственность за глобальные проблемы, если они расходятся с его узкокорыстными геополитическими интересами."В случае с Запорожской АЭС мы наблюдали, как в западных умах со скрипом рождалась их версия событий. Ответственность за обстрелы Запорожской АЭС несет кто? Ну, конечно же российская сторона! Мы видели эти неуклюжие заявления", - добавил он.

https://ria.ru/20220811/zaes-1809032404.html

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в мире, совет безопасности оон, запорожская аэс, василий небензя, украина