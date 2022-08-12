https://ria.ru/20220812/napadenie-1809291321.html

Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ

Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ

Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:13

2022-08-12T21:13

2022-08-12T21:20

культура

салман рушди

в мире

нью-йорк (город)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.В пятницу на Рушди напали на сцене перед его выступлением в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении задержан, сообщила полиция."Агент Рушди Эндрю Уайли заявил в электронном сообщении, что писатель находится в операционном блоке", - говорится в сообщении газеты.Агент заявил, что у него нет информации о состоянии писателя.

https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html

нью-йорк (город)

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

салман рушди, в мире, нью-йорк (город), иран