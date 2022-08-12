Рейтинг@Mail.ru
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220812/napadenie-1809291321.html
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ
Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:13
2022-08-12T21:20
культура
салман рушди
в мире
нью-йорк (город)
иран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809288967_122:0:1904:1002_1920x0_80_0_0_ff7297a6e60dd673a042d66bf98e1c5e.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.В пятницу на Рушди напали на сцене перед его выступлением в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении задержан, сообщила полиция."Агент Рушди Эндрю Уайли заявил в электронном сообщении, что писатель находится в операционном блоке", - говорится в сообщении газеты.Агент заявил, что у него нет информации о состоянии писателя.
https://ria.ru/20220812/rushdi-1809287929.html
нью-йорк (город)
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0c/1809288967_369:0:1705:1002_1920x0_80_0_0_7a60e9b218855d57a16d9f4e42f39a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салман рушди, в мире, нью-йорк (город), иран
Культура, Салман Рушди, В мире, Нью-Йорк (город), Иран
21:13 12.08.2022 (обновлено: 21:20 12.08.2022)
 
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ

NYT: писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, находится в операционной

© AFP 2022 / Handout Медицинские работники транспортируют Салмана Рушди в вертолет
Медицинские работники транспортируют Салмана Рушди в вертолет - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AFP 2022 / Handout
Медицинские работники транспортируют Салмана Рушди в вертолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.
В пятницу на Рушди напали на сцене перед его выступлением в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении задержан, сообщила полиция.
"Агент Рушди Эндрю Уайли заявил в электронном сообщении, что писатель находится в операционном блоке", - говорится в сообщении газеты.
Агент заявил, что у него нет информации о состоянии писателя.
Нападение на Салмана Рушди в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 20:47Культура
Очевидцы рассказали, что Рушди получил несколько ранений
 
КультураСалман РушдиВ миреНью-Йорк (город)Иран
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала