https://ria.ru/20220812/napadenie-1809291321.html
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ
Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:13
2022-08-12T21:13
2022-08-12T21:20
культура
салман рушди
в мире
нью-йорк (город)
иран
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение в США, находится в операционном блоке, пишет газета New York Times со ссылкой на его агента Эндрю Уайли.В пятницу на Рушди напали на сцене перед его выступлением в Нью-Йорке. Полиция сообщила, что писатель получил ножевое ранение в шею и был доставлен в больницу на вертолете. Его состояние пока не известно. Подозреваемый в нападении задержан, сообщила полиция."Агент Рушди Эндрю Уайли заявил в электронном сообщении, что писатель находится в операционном блоке", - говорится в сообщении газеты.Агент заявил, что у него нет информации о состоянии писателя.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
салман рушди, в мире, нью-йорк (город), иран
Культура, Салман Рушди, В мире, Нью-Йорк (город), Иран
21:13 12.08.2022 (обновлено: 21:20 12.08.2022)
Салман Рушди находится в операционной, пишут СМИ
NYT: писатель Салман Рушди, на которого было совершено нападение, находится в операционной