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В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ
В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ
Мужчина средних лет убил и ранил несколько человек, открыв стрельбу в Цетине в Черногории, сообщает портал издания Vijesti. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T19:10
2022-08-12T19:10
2022-08-12T22:44
происшествия
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черногория
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БЕЛГРАД, 12 авг - РИА Новости. Мужчина средних лет убил и ранил несколько человек, открыв стрельбу в Цетине в Черногории, сообщает портал издания Vijesti."Тридцатидвухлетний мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, затем был убит сам. Он стрелял по нескольким людям близ своего дома около 16.00 (17.00 мск) в центре города. По неофициальной информации, все началось как семейная ссора", - передает портал.Некоторые местные СМИ сообщают, что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов пока нет.
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происшествия, в мире, черногория
Происшествия, В мире, Черногория
19:10 12.08.2022 (обновлено: 22:44 12.08.2022)
В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ
Черногорское издание Vijesti сообщило, что в Цетине мужчина убил и ранил несколько человек