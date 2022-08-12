https://ria.ru/20220812/napadenie-1809267034.html

В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ

В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

В Черногории в Цетине мужчина убил несколько человек, сообщили СМИ

Мужчина средних лет убил и ранил несколько человек, открыв стрельбу в Цетине в Черногории, сообщает портал издания Vijesti. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T19:10

2022-08-12T19:10

2022-08-12T22:44

происшествия

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БЕЛГРАД, 12 авг - РИА Новости. Мужчина средних лет убил и ранил несколько человек, открыв стрельбу в Цетине в Черногории, сообщает портал издания Vijesti."Тридцатидвухлетний мужчина убил и ранил несколько человек в Цетине, затем был убит сам. Он стрелял по нескольким людям близ своего дома около 16.00 (17.00 мск) в центре города. По неофициальной информации, все началось как семейная ссора", - передает портал.Некоторые местные СМИ сообщают, что среди пострадавших есть полицейские и дети. Официальных сообщений от госорганов пока нет.

https://ria.ru/20220810/retsidivist-1808571580.html

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происшествия, в мире, черногория