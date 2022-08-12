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Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области - РИА Новости, 12.08.2022
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Рязанская область
https://ria.ru/20220812/nagrady-1809242733.html
Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области
Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области - РИА Новости, 12.08.2022
Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области
Церемония награждения, приуроченная ко Дню физкультурника, прошла в Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков выразил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T17:49
2022-08-12T17:49
рязанская область
олимпийские игры
россия
токио
рязань
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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Церемония награждения, приуроченная ко Дню физкультурника, прошла в Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков выразил уверенность, что награжденные спортсмены и тренеры дадут региону еще много поводов для гордости, сообщает правительство области.По информации пресс-службы правительства, на торжественной церемонии в пятницу государственные и региональные награды получили руководители спортивных школ региона, тренеры и спортсмены.Так, почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью" были вручены заслуженному мастеру спорта России, участнице Паралимпийских игр в Токио, спортсмену-инструктору Центра спортивной подготовки Марии Богачевой, тренеру спортшколы олимпийского резерва "Академия единоборств" Ольге Лисициной, тренеру спортшколы Дворца спорта "Олимпийский" Ольге Шевцовой. Свидетельство о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" вручили начальнику сектора организации спортивно-массовой работы управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорю Зюлину. Также участников церемонии наградили памятными знаками губернатора "За наивысшие достижения", почетными грамотами и благодарностями главы региона."Рязанская область богата талантливыми людьми, которые спортивными победами прославляют регион. Каждый достоин самых теплых слов. Сегодняшние награды – это одно из признаний ваших заслуг. Уверен, что вы дадите нам еще много поводов для гордости" – цитирует Малкова его пресс-служба.
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олимпийские игры, россия, токио, рязань
Рязанская область, Олимпийские игры, Россия, Токио, Рязань
17:49 12.08.2022
 

Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкМария Богачева во время метания копья на состязаниях среди женщин в классе F54
Мария Богачева во время метания копья на состязаниях среди женщин в классе F54 - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мария Богачева во время метания копья на состязаниях среди женщин в классе F54. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Церемония награждения, приуроченная ко Дню физкультурника, прошла в Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков выразил уверенность, что награжденные спортсмены и тренеры дадут региону еще много поводов для гордости, сообщает правительство области.
По информации пресс-службы правительства, на торжественной церемонии в пятницу государственные и региональные награды получили руководители спортивных школ региона, тренеры и спортсмены.
Так, почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью" были вручены заслуженному мастеру спорта России, участнице Паралимпийских игр в Токио, спортсмену-инструктору Центра спортивной подготовки Марии Богачевой, тренеру спортшколы олимпийского резерва "Академия единоборств" Ольге Лисициной, тренеру спортшколы Дворца спорта "Олимпийский" Ольге Шевцовой. Свидетельство о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" вручили начальнику сектора организации спортивно-массовой работы управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорю Зюлину. Также участников церемонии наградили памятными знаками губернатора "За наивысшие достижения", почетными грамотами и благодарностями главы региона.
"Рязанская область богата талантливыми людьми, которые спортивными победами прославляют регион. Каждый достоин самых теплых слов. Сегодняшние награды – это одно из признаний ваших заслуг. Уверен, что вы дадите нам еще много поводов для гордости" – цитирует Малкова его пресс-служба.

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