https://ria.ru/20220812/nagrady-1809242733.html

Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области

Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области - РИА Новости, 12.08.2022

Лучших спортсменов и тренеров наградили в Рязанской области

Церемония награждения, приуроченная ко Дню физкультурника, прошла в Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков выразил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:49

2022-08-12T17:49

2022-08-12T17:49

рязанская область

олимпийские игры

россия

токио

рязань

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РЯЗАНЬ, 12 авг – РИА Новости. Церемония награждения, приуроченная ко Дню физкультурника, прошла в Рязанской области, временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков выразил уверенность, что награжденные спортсмены и тренеры дадут региону еще много поводов для гордости, сообщает правительство области.По информации пресс-службы правительства, на торжественной церемонии в пятницу государственные и региональные награды получили руководители спортивных школ региона, тренеры и спортсмены.Так, почетные знаки "За заслуги перед Рязанской областью" были вручены заслуженному мастеру спорта России, участнице Паралимпийских игр в Токио, спортсмену-инструктору Центра спортивной подготовки Марии Богачевой, тренеру спортшколы олимпийского резерва "Академия единоборств" Ольге Лисициной, тренеру спортшколы Дворца спорта "Олимпийский" Ольге Шевцовой. Свидетельство о присвоении почетного звания "Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации" вручили начальнику сектора организации спортивно-массовой работы управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Игорю Зюлину. Также участников церемонии наградили памятными знаками губернатора "За наивысшие достижения", почетными грамотами и благодарностями главы региона."Рязанская область богата талантливыми людьми, которые спортивными победами прославляют регион. Каждый достоин самых теплых слов. Сегодняшние награды – это одно из признаний ваших заслуг. Уверен, что вы дадите нам еще много поводов для гордости" – цитирует Малкова его пресс-служба.

https://ria.ru/20220507/sportsmenka-1787451651.html

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токио

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

олимпийские игры, россия, токио, рязань