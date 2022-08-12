https://ria.ru/20220812/motiv-1809049724.html

СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа

СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа - РИА Новости, 12.08.2022

СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа

Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:29

2022-08-12T07:29

2022-08-12T07:29

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post.Как сообщает издание, официально имя нападавшего или его мотивы не раскрываются, но в правоохранительных органах говорят, что в офис ФБР пытался проникнуть Рики Шиффер. "Как указал представитель правоохранительных органов, расследуются предположительные связи Шиффера с экстремистами и группировкой Proud Boys", - говорится в сообщении."Человек, использующий имя Шиффер в социальной сети Трампа TruthSocial, опубликовал вскоре после появления информации об обыске "призыв к оружию", - говорится в сообщении.Как сообщалось, неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.

https://ria.ru/20220812/dokumenty-1809044280.html

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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп