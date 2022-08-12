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СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа - РИА Новости, 12.08.2022
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СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа - РИА Новости, 12.08.2022
СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T07:29
2022-08-12T07:29
в мире
федеральное бюро расследований сша
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post.Как сообщает издание, официально имя нападавшего или его мотивы не раскрываются, но в правоохранительных органах говорят, что в офис ФБР пытался проникнуть Рики Шиффер. "Как указал представитель правоохранительных органов, расследуются предположительные связи Шиффера с экстремистами и группировкой Proud Boys", - говорится в сообщении."Человек, использующий имя Шиффер в социальной сети Трампа TruthSocial, опубликовал вскоре после появления информации об обыске "призыв к оружию", - говорится в сообщении.Как сообщалось, неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
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в мире, федеральное бюро расследований сша, сша, дональд трамп
В мире, Федеральное бюро расследований США, США, Дональд Трамп
07:29 12.08.2022
 
СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа

Washington Post: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа

© AP Photo / Mary HudetzСотрудники полиции в США
Сотрудники полиции в США - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Mary Hudetz
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post.
Как сообщает издание, официально имя нападавшего или его мотивы не раскрываются, но в правоохранительных органах говорят, что в офис ФБР пытался проникнуть Рики Шиффер. "Как указал представитель правоохранительных органов, расследуются предположительные связи Шиффера с экстремистами и группировкой Proud Boys", - говорится в сообщении.
"Человек, использующий имя Шиффер в социальной сети Трампа TruthSocial, опубликовал вскоре после появления информации об обыске "призыв к оружию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.
Сотрудники секретной службы возле дома бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
03:26
СМИ: в имении Трампа искали документы о ядерном оружии
 
В миреФедеральное бюро расследований СШАСШАДональд Трамп
 
 
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