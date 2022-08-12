СМИ: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
Washington Post: мотивом нападения на офис ФБР могла стать реакция на обыск у Трампа
© AP Photo / Mary HudetzСотрудники полиции в США
© AP Photo / Mary Hudetz
Сотрудники полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 авг - РИА Новости. Мотивом нападения на офис ФБР в Цинциннати могла стать реакция на обыск агентов в имении бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Washington Post.
Как сообщает издание, официально имя нападавшего или его мотивы не раскрываются, но в правоохранительных органах говорят, что в офис ФБР пытался проникнуть Рики Шиффер. "Как указал представитель правоохранительных органов, расследуются предположительные связи Шиффера с экстремистами и группировкой Proud Boys", - говорится в сообщении.
"Человек, использующий имя Шиффер в социальной сети Трампа TruthSocial, опубликовал вскоре после появления информации об обыске "призыв к оружию", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, неизвестный попытался проникнуть в зону досмотра посетителей при отделении ФБР в Цинциннати. На нем был бронежилет, после сигнала тревоги он пытался скрыться на автомобиле, вступив в перестрелку с правоохранителями. По некоторым данным, мужчина использовал штурмовую винтовку AR-15. Позже он был ликвидирован полицией.
Вечером в понедельник Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР. Бывший президент добавил, что агенты ФБР не позволили никому, включая адвокатов, присутствовать при обысках. Глава минюста Меррик Гарланд в четверг сообщил, что лично санкционировал обращение в суд за ордером на обыск, это решение далось нелегко, но было обоснованным. Минюст теперь просит суд разрешить опубликовать ордер и опись изъятого в ходе обыска, сообщил Гарланд.