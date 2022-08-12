https://ria.ru/20220812/moskva-1809643397.html

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю - РИА Новости, 15.08.2022

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022

2022-08-12T13:02

2022-08-12T13:02

2022-08-15T11:49

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С 5 по 11 августа на водоемах столицы спасены 6 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю: провели более 13 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Не оставлять детей без присмотра. После длительного пребывания на солнце не заходить в воду, не переоценивать свои силы."Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по единому номеру "112"", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220810/zagryaznenie-1808865696.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва