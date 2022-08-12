https://ria.ru/20220812/moskva-1809643397.html
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю - РИА Новости, 15.08.2022
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-12T13:02
2022-08-12T13:02
2022-08-15T11:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577036444_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6808906e9b055478533d5ddd1aead72.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С 5 по 11 августа на водоемах столицы спасены 6 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю: провели более 13 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Не оставлять детей без присмотра. После длительного пребывания на солнце не заходить в воду, не переоценивать свои силы."Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по единому номеру "112"", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220810/zagryaznenie-1808865696.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0a/1577036444_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_9a4c02284f3064f55ce73671a99d476d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С 5 по 11 августа на водоемах столицы спасены 6 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю: провели более 13 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стоит выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Не оставлять детей без присмотра. После длительного пребывания на солнце не заходить в воду, не переоценивать свои силы.
"Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по единому номеру "112"", - дополняется в сообщении.