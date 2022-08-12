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Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю - РИА Новости, 15.08.2022
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Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю - РИА Новости, 15.08.2022
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю
Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.08.2022
2022-08-12T13:02
2022-08-15T11:49
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."С 5 по 11 августа на водоемах столицы спасены 6 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю: провели более 13 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.Отмечается, что стоит выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Не оставлять детей без присмотра. После длительного пребывания на солнце не заходить в воду, не переоценивать свои силы."Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по единому номеру "112"", - дополняется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва
13:02 12.08.2022 (обновлено: 11:49 15.08.2022)
 

Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоревнования по применению средств спасения в Москве
Соревнования по применению средств спасения в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Соревнования по применению средств спасения в Москве
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Шесть человек спасли на водоемах Москвы за неделю, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"С 5 по 11 августа на водоемах столицы спасены 6 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах. Для предотвращения несчастных случаев специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах за неделю: провели более 13 тысяч профилактических мероприятий, в том числе почти 3 тысячи патрулирований и более 7 тысяч профилактических бесед с отдыхающими", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что стоит выбирать для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно. Не оставлять детей без присмотра. После длительного пребывания на солнце не заходить в воду, не переоценивать свои силы.
"Если вы стали свидетелем происшествия на воде, незамедлительно вызывайте спасателей по единому номеру "112"", - дополняется в сообщении.
 
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