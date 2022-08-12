https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html

Специалисты подключили к электросетям в Москве более 500 значимых объектов

Специалисты подключили к электросетям в Москве более 500 значимых объектов - РИА Новости, 12.08.2022

Специалисты подключили к электросетям в Москве более 500 значимых объектов

Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 500 новых значимых объектов, сообщил журналистам в пятницу заместитель... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T07:40

2022-08-12T07:40

2022-08-12T07:40

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москва

петр бирюков

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году подключили к электросетям более 500 новых значимых объектов, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Вопросам обеспечения значимых объектов надежным энергоснабжением уделяется особое внимание, осуществляется постоянный контроль за бесперебойной подачей электроэнергии социальным учреждениям, жилой застройке и объектам транспортной инфраструктуры. С начала года провели работы по подключению к электросетям более 500 новых объектов, в их числе семь станций Большой кольцевой линии метро, 20 учреждений образования и столько же спорта, 37 объектов здравоохранения, 92 жилых дома", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что всего энергетики проложили свыше 800 километров электросетей напряжением 0,4 и 20 кВ. Общая мощность присоединенных объектов составляет более 190 МВт."Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке новых линий используем метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все значимые объекты обеспечиваются электроэнергией по второй категории надежности, то есть в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20220810/teploseti-1808561623.html

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общество, городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков