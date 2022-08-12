https://ria.ru/20220812/mordoviya-1809295562.html

Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier

Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier - РИА Новости, 12.08.2022

Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier

Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу обсудил с представителями китайской компании Haier вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из российской... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:42

2022-08-12T21:42

2022-08-12T21:44

республика мордовия

экономика

россия

республика мордовия

артем здунов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579734058_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_91b367f79728fa421d0389bab00bfe14.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу обсудил с представителями китайской компании Haier вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из российской республики, сообщает пресс-служба главы региона.Haier имеет предприятия в России и занимается производством бытовой техники."Директор по развитию бизнеса Haier в России Людмила Романова рассказала о перспективах сотрудничества с промышленными предприятиями Мордовии, отметив, что у компании большие производственные объемы, обеспечение которых существенно поддержит республиканских производителей", - говорится в сообщении.Глава Мордовии поддержал это начинание. "Мы будем максимально способствовать любому сотрудничеству с нашими промышленниками. Давайте работать совместно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Отмечается, что в ходе визита в Мордовию делегация компании посетила ведущие промышленные предприятия региона - "Сарансккабель", "Саранский приборостроительный завод", "Технопарк - Мордовия", "Резинотехника" и "Оптикэнерго", ознакомилась с продукцией и производственными мощностями.

https://ria.ru/20220809/tekhnika-1808003347.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, республика мордовия, артем здунов