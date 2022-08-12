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Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier - РИА Новости, 12.08.2022
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Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier
Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier - РИА Новости, 12.08.2022
Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier
Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу обсудил с представителями китайской компании Haier вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из российской... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:42
2022-08-12T21:44
республика мордовия
экономика
россия
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу обсудил с представителями китайской компании Haier вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из российской республики, сообщает пресс-служба главы региона.Haier имеет предприятия в России и занимается производством бытовой техники."Директор по развитию бизнеса Haier в России Людмила Романова рассказала о перспективах сотрудничества с промышленными предприятиями Мордовии, отметив, что у компании большие производственные объемы, обеспечение которых существенно поддержит республиканских производителей", - говорится в сообщении.Глава Мордовии поддержал это начинание. "Мы будем максимально способствовать любому сотрудничеству с нашими промышленниками. Давайте работать совместно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Отмечается, что в ходе визита в Мордовию делегация компании посетила ведущие промышленные предприятия региона - "Сарансккабель", "Саранский приборостроительный завод", "Технопарк - Мордовия", "Резинотехника" и "Оптикэнерго", ознакомилась с продукцией и производственными мощностями.
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экономика, россия, республика мордовия, артем здунов
Республика Мордовия, Экономика, Россия, Республика Мордовия, Артем Здунов
21:42 12.08.2022 (обновлено: 21:44 12.08.2022)
 

Мордовия может стать поставщиком для китайской компании Haier

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудница на линии общей сборки завода Haier
Сотрудница на линии общей сборки завода Haier - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудница на линии общей сборки завода Haier . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 авг - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов в пятницу обсудил с представителями китайской компании Haier вопросы налаживания поставок комплектующих и сырья из российской республики, сообщает пресс-служба главы региона.
Haier имеет предприятия в России и занимается производством бытовой техники.
"Директор по развитию бизнеса Haier в России Людмила Романова рассказала о перспективах сотрудничества с промышленными предприятиями Мордовии, отметив, что у компании большие производственные объемы, обеспечение которых существенно поддержит республиканских производителей", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии поддержал это начинание. "Мы будем максимально способствовать любому сотрудничеству с нашими промышленниками. Давайте работать совместно", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Отмечается, что в ходе визита в Мордовию делегация компании посетила ведущие промышленные предприятия региона - "Сарансккабель", "Саранский приборостроительный завод", "Технопарк - Мордовия", "Резинотехника" и "Оптикэнерго", ознакомилась с продукцией и производственными мощностями.

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Республика МордовияЭкономикаРоссияРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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