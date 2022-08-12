https://ria.ru/20220812/moldaviya-1809162132.html

В Молдавии отказались отключать уличное освещение ночью для экономии

В Молдавии отказались отключать уличное освещение ночью для экономии - РИА Новости, 12.08.2022

В Молдавии отказались отключать уличное освещение ночью для экономии

Правительство Молдавии отказалось от идеи отключать уличное освещение по ночам ради экономии энергоресурсов, поскольку эта инициатива получила отрицательную... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:40

2022-08-12T14:40

2022-08-12T14:40

жкх

молдавия

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КИШИНЕВ, 12 авг - РИА Новости. Правительство Молдавии отказалось от идеи отключать уличное освещение по ночам ради экономии энергоресурсов, поскольку эта инициатива получила отрицательную оценку МВД, сообщил госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан.Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну сообщил, что правительство разработало ряд мер, которые позволят экономить энергоресурсы в условиях кризиса. Документ вынесен на публичное обсуждение, он включает в себя идею об отключении уличного освещения с 23.00 до 6.00 (совпадает с мск)."В разработанном правительством плане есть 35 мер по сокращению потребления энергоресурсов, уличное освещение является лишь одной из этих мер. После ряда консультаций мы решили отказаться от этой идеи и оставить ее только на уровне рекомендаций, в МВД ей дали отрицательное заключение", - заявил Боросан журналистам.По его словам, опыт других государств показал наличие риска увеличения уровня преступности в ночное время, когда выключается свет.Власти Молдавии в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей. У "Газпрома" есть возможность в любое время остановить поставки газа в республику, тем более, что Кишинев попросил отсрочку в августе.

https://ria.ru/20220811/elektroenergiya-1808925862.html

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жкх, молдавия, кишинев, молдовагаз, газпром