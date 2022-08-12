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Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью - РИА Новости, 12.08.2022
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Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью
Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью - РИА Новости, 12.08.2022
Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью
Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T06:45
2022-08-12T06:45
общество
красноярск
александр усс
россия
солнечный
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора.В правительстве края ранее состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. На участке протяженностью около 11 километров от улицы Высотной до улицы Шахтеров разместят шесть станций - четыре подземных и две наземных. В дальнейшем маршрут могут продлить еще на четыре километра и построить шесть дополнительных наземных наземных станций."Работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена могут начаться уже этой осенью, начало подземных проходок возможно через три-пять месяцев. Проект рассчитан на четыре года, ввод объекта - в 2026 году", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава региона Александр Усс, комментируя подписание контракта, назвал его историческим событием."Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события - подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная президентом России. И для меня оно является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня", - сказал Усс.Он отметил, что вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошел термин РСТК - рельсовый скоростной транспортный комплекс. Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта - трамвая и подземной части метрополитена, - для удобства пассажиров. Они смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона.Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса города - речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до микрорайона Солнечный и правобережья Красноярска. Проект оценивается в сумму 23,1 миллиарда рублей рублей.
https://realty.ria.ru/20220810/krasnoyarsk-1808579057.html
https://realty.ria.ru/20220623/metrotramvay-1797506883.html
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общество, красноярск, александр усс, россия, солнечный
Общество, Красноярск, Александр Усс, Россия, Солнечный
06:45 12.08.2022
 
Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью

Пресс-служба губернатора: строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
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КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора.
В правительстве края ранее состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. На участке протяженностью около 11 километров от улицы Высотной до улицы Шахтеров разместят шесть станций - четыре подземных и две наземных. В дальнейшем маршрут могут продлить еще на четыре километра и построить шесть дополнительных наземных наземных станций.
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"Работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена могут начаться уже этой осенью, начало подземных проходок возможно через три-пять месяцев. Проект рассчитан на четыре года, ввод объекта - в 2026 году", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, глава региона Александр Усс, комментируя подписание контракта, назвал его историческим событием.
"Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события - подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная президентом России. И для меня оно является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня", - сказал Усс.
Он отметил, что вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошел термин РСТК - рельсовый скоростной транспортный комплекс. Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта - трамвая и подземной части метрополитена, - для удобства пассажиров. Они смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона.
Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса города - речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до микрорайона Солнечный и правобережья Красноярска. Проект оценивается в сумму 23,1 миллиарда рублей рублей.
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ОбществоКрасноярскАлександр УссРоссияСолнечный
 
 
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