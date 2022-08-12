https://ria.ru/20220812/metro-1809048544.html

Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью

Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью - РИА Новости, 12.08.2022

Строительство метро в Красноярске может начаться этой осенью

Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T06:45

2022-08-12T06:45

2022-08-12T06:45

общество

красноярск

александр усс

россия

солнечный

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/17/1797508118_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_f1729540f9d1af5d7c7592c5720e10cf.jpg

КРАСНОЯРСК, 12 авг - РИА Новости. Работы по выносу инженерных сетей для строительства метро в Красноярске могут начаться уже осенью этого года, сообщает пресс-служба губернатора.В правительстве края ранее состоялось подписание контрактов на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. На участке протяженностью около 11 километров от улицы Высотной до улицы Шахтеров разместят шесть станций - четыре подземных и две наземных. В дальнейшем маршрут могут продлить еще на четыре километра и построить шесть дополнительных наземных наземных станций."Работы по выносу инженерных сетей для строительства метрополитена могут начаться уже этой осенью, начало подземных проходок возможно через три-пять месяцев. Проект рассчитан на четыре года, ввод объекта - в 2026 году", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, глава региона Александр Усс, комментируя подписание контракта, назвал его историческим событием."Мы стали свидетелями по-настоящему исторического события - подписания контракта на обеспечение полного цикла создания метро в Красноярске, от проектирования и до финиша. Это наша красноярская мечта, поддержанная президентом России. И для меня оно является, возможно, главным делом жизни. Мы будем строить метро не вчерашнего и не сегодняшнего, а завтрашнего дня", - сказал Усс.Он отметил, что вместе с проектом создания метро в жизнь красноярцев вошел термин РСТК - рельсовый скоростной транспортный комплекс. Он предусматривает совмещение экологичных видов транспорта - трамвая и подземной части метрополитена, - для удобства пассажиров. Они смогут проехать через весь город, практически не выходя из вагона.Для реализации проекта РСТК разрабатывается концепция замены всего трамвайного комплекса города - речь идет об обновлении подвижного состава, модернизации и продлении путей до микрорайона Солнечный и правобережья Красноярска. Проект оценивается в сумму 23,1 миллиарда рублей рублей.

https://realty.ria.ru/20220810/krasnoyarsk-1808579057.html

https://realty.ria.ru/20220623/metrotramvay-1797506883.html

красноярск

россия

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, красноярск, александр усс, россия, солнечный