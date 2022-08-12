https://ria.ru/20220812/mediashkolapro-1809153682.html

"Единая Россия" запустит проект по обучению продвижению аккаунта в соцсетях

"Единая Россия" запустит проект по обучению продвижению аккаунта в соцсетях - РИА Новости, 12.08.2022

"Единая Россия" запустит проект по обучению продвижению аккаунта в соцсетях

"Единая Россия" запускает в регионах России проект "МедиашколаPRO", активных пользователей соцсетей будут обучать продвижению своего аккаунта на принципах... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:16

2022-08-12T14:16

2022-08-12T14:16

общество

технологии

евгений ревенко

сахалин

единая россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. "Единая Россия" запускает в регионах России проект "МедиашколаPRO", активных пользователей соцсетей будут обучать продвижению своего аккаунта на принципах честности, объективности и уважения к аудитории, сообщили в пресс-службе партии."Единая Россия" запускает в регионах проект "МедиашколаPRO". На площадке Штабов общественной поддержки партии активных пользователей соцсетей будут обучать продвижению своего аккаунта на принципах честности, объективности и уважения к аудитории", - сказано в сообщении.Отмечается, что пройти обучение в рамках проекта "Единой России" "МедиашколаPRO" смогут все желающие с базовыми навыками ведения аккаунта в соцсетях. Слушателей медиашкол будут учить ответственно относиться к фактам, не публиковать непроверенные сведения, выстраивать доверительную коммуникацию с аудиторией. Также будут проводиться практические занятия, в ходе которых пользователи научатся создавать качественный контент, развивать свой блог или бизнес."Сегодня социальные сети и медиа становятся инструментом взаимодействия, развития личности, бизнеса. Но сейчас мы столкнулись с огромным потоком дезинформации и фейков. И задача "Единой России", Штабов общественной поддержки – поделиться самыми современными и объективными инструментами коммуникации. Создать проект про практические навыки и совместные идеи, развивать друг друга и нашу страну", - приводят в сообщении слова замсекретаря Генсовета партии Дарьи Лантратовой.Слушателей "МедиашколыPRO" также обучат медиаинструментам, с помощью которых они смогут отразить в своих публикациях, что реально сделали в каждом регионе в рамках народной программы "Единой России", добавили в пресс-службе."Важно формировать армию здоровых онлайн-сил. Не анонимов, а тех, кто открыто, непредвзято и конструктивно сообщает нам в соцсетях о тех или иных событиях, кто является патриотом нашей страны. Чьи задачи понятны: сделать жизнь людей лучше. Это главная задача "Единой России", - приводят в сообщении слова замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Евгения Ревенко.Как отметила Лантратова, "МедиашколаPRO" "Единой России" уже работает в Удмуртии и на Сахалине."С учетом сегодняшней непростой обстановки, условий информационной войны привычные каналы коммуникации требуют определённого пересмотра, профессионализма, новых подходов, новых инструментов. И мы на площадке "Единой России" постараемся эти инструменты предоставить", - добавила она.

https://ria.ru/20220811/gumpomosch-1808994775.html

https://ria.ru/20220811/kherson-1808833433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, евгений ревенко, сахалин, единая россия, госдума рф