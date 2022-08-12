Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег
Генпрокуратура Литвы завели дело против блогера Шария по подозрению в отмывании денег
Анатолий Шарий. Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег, сообщил в пятницу портал 15min.lt.
"Сообщаем, что 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация имущества, полученного преступным путем). Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры", - приводит 15min.lt слова представителя Генпрокуратуры Риты Стундене.
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Отмечается, что расследование было начато после неоднократных обращений юриста Марка Фейгина* с призывами проверить финансовое состояние блогера. Издание также напоминает, что в январе Шарий был лишен политического убежища в Литве, после того как служба госбезопасности признала, что его пребывание в стране несет угрозу.
В мае Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
* СМИ, выполняющее функции иноагента.