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Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег - РИА Новости, 12.08.2022
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Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег
Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег - РИА Новости, 12.08.2022
Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег
Генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег, сообщил в пятницу портал 15min.lt. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T15:32
2022-08-12T15:32
в мире
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег, сообщил в пятницу портал 15min.lt."Сообщаем, что 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация имущества, полученного преступным путем). Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры", - приводит 15min.lt слова представителя Генпрокуратуры Риты Стундене.Отмечается, что расследование было начато после неоднократных обращений юриста Марка Фейгина* с призывами проверить финансовое состояние блогера. Издание также напоминает, что в январе Шарий был лишен политического убежища в Литве, после того как служба госбезопасности признала, что его пребывание в стране несет угрозу.В мае Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".* СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20220616/shariy-1795827710.html
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в мире, анатолий шарий, марк фейгин, илья кива, россия, литва, украина, верховная рада украины, служба безопасности украины
В мире, Анатолий Шарий, Марк Фейгин, Илья Кива, Россия, Литва, Украина, Верховная Рада Украины, Служба безопасности Украины
15:32 12.08.2022
 
Генпрокуратура Литвы заподозрила блогера Шария в отмывании денег

Генпрокуратура Литвы завели дело против блогера Шария по подозрению в отмывании денег

© Фото : Анатолий Шарий. Ольга ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© Фото : Анатолий Шарий. Ольга Шарий
Анатолий Шарий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Генпрокуратура Литвы начала расследование в отношении украинского блогера Анатолия Шария по подозрению в отмывании денег, сообщил в пятницу портал 15min.lt.
"Сообщаем, что 2 августа было начато досудебное расследование по статье 216 Уголовного кодекса (легализация имущества, полученного преступным путем). Расследование проводит Служба расследований финансовых преступлений, организует прокурор Департамент уголовного преследования Генеральной прокуратуры", - приводит 15min.lt слова представителя Генпрокуратуры Риты Стундене.
Анатолий Шарий
16 июня, 16:26
Украинский суд запретил деятельность "Партии Шария"
Отмечается, что расследование было начато после неоднократных обращений юриста Марка Фейгина* с призывами проверить финансовое состояние блогера. Издание также напоминает, что в январе Шарий был лишен политического убежища в Литве, после того как служба госбезопасности признала, что его пребывание в стране несет угрозу.
В мае Служба безопасности Украины заявила, что в Испании задержан Анатолий Шарий, полиция Испании подтвердила задержание блогера по международному ордеру. Издание "Сегодня" со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что ожидается экстрадиция Шария на Украину. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива позже заявил, что Шарий был отпущен под подписку о невыезде и вернется в Барселону.
Шарий – основатель "Партии Шария", деятельность которой была остановлена по решению Совета нацбезопасности и обороны Украины после начала спецоперации РФ. С начала спецоперации РФ на Украине Шарий публиковал видео расправ СБУ над мирными жителями. Кроме того, он сообщил об убийстве в центре Киева члена первой делегации Украины на переговорах с РФ Дениса Киреева.
Ранее власти Украины ввели санкции в отношении издания блогера "Шарий.net".
* СМИ, выполняющее функции иноагента.
Здание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 16:02
В Совфеде заявили, что ситуация с Шарием рушит миф о западной демократии
 
В миреАнатолий ШарийМарк ФейгинИлья КиваРоссияЛитваУкраинаВерховная Рада УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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