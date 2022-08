https://ria.ru/20220812/konkurs-1809111423.html

Выставочное турне конкурса Стенина сделало вторую остановку в Колумбии

Выставочное турне конкурса Стенина сделало вторую остановку в Колумбии - РИА Новости, 12.08.2022

Выставочное турне конкурса Стенина сделало вторую остановку в Колумбии

Второй по значимости город Колумбии, Медельин, стал следующей за Энвигадо остановкой в стране выставочного турне работ конкурса памяти Андрея Стенина 2021 года. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:29

МЕДЕЛЬИН, 12 авг – РИА Новости. Второй по значимости город Колумбии, Медельин, стал следующей за Энвигадо остановкой в стране выставочного турне работ конкурса памяти Андрея Стенина 2021 года. Экспозиция из порядка семидесяти фотографий – одиночных снимков и серий - открылась в галерее Corporación Carantoña. Выставка пробудет в промышленной столице Колумбии до 9 октября, вход на выставку свободный.На торжественной церемонии открытия присутствовали генеральный директор галереи Луис Фернандо Веласкес, координатор выставки Дженнифер Хиральдо и директор Фотоклуба в Энвигадо, который впервые представил работы конкурса Стенина в Колумбии в феврале текущего года, Луис Фернандо Очоа."Мы восхищены работами победителей конкурса Андрея Стенина и очень рады принять их в нашей галерее, где наша публика сможет увидеть мир в объективе международных фотографов, работы которых здесь представлены", - отметил на открытии генеральный директор галереи Corporación Carantoña Луис Фернандо Веласкес.Организаторы выставки выбрали для показа в Медельине практически все работы шорт-листа 2021 года, включая завоевавшую Гран-при серию россиянки Марии Гельман "М+Т".Директор Фотоклуба в Энвигадо Луис Фернандо Очоа подчеркнул важность мужества фотографов, которые рискуют своими жизнями, освещая военные конфликты в любой точке мира. Он также отметил, что искусство не должно попадать под санкции геополитики, оно свободно и не знает ни границ, ни политических красок и выразил надежду на то, что молодые фотографы из Колумбии будут чаще принимать участие в конкурсе, чтобы можно было лично встретиться с ними на выставке победителей 2023 года.Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов 2021 года. До Медельина фотографии победителей увидели зрители в Москве, Киншасе, Претории, Буэнос-Айресе, Ла-Плата, Мадриде, Барселоне, Энвигадо и французском Обена.Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина в 2021 году прошел при поддержке крупнейших российских и международных СМИ, информагентств и фотосообщества. Партнерами нескольких номинаций стали Объединенная шанхайская медиагруппа (ОШМГ), Общеарабский информационный холдинг Аль-Маядин ТВ, а также одна из крупнейших гуманитарных организаций мира – Международный комитет Красного Креста (МККК).О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии",журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.

