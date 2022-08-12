https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html

ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего

ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего - РИА Новости, 12.08.2022

ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:11

2022-08-12T12:11

2022-08-12T12:11

форум "армия — 2022"

объединенная судостроительная корпорация

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы, сообщила пресс-служба ОСК."Впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне "Диверсификация" на форуме "Армия-2022" будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC 150 В (суда строятся на ССЗ "Вымпел"), перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы (проектант – Невское ПКБ), круизное пассажирское судно проекта PV300 (судно построено на заводе "Красное Сормово")", - говорится в сообщении.Ранее СМИ писали о разработке в Невском ПКБ проекта универсального морского комплекса "Варан", в его основе - унифицированная многофункциональная платформа, на базе которой предлагается создать несколько типов боевых кораблей: авианосец, универсальный десантный корабль, транспортно-госпитальное судно или корабль обеспечения для Арктики.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".

https://ria.ru/20220812/maket-1809064593.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия — 2022", объединенная судостроительная корпорация, россия