Рейтинг@Mail.ru
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220812/kompleksy-1809104225.html
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего - РИА Новости, 12.08.2022
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:11
2022-08-12T12:11
форум "армия — 2022"
объединенная судостроительная корпорация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576382875_0:191:2631:1671_1920x0_80_0_0_310f4114c0da4e6a55feae16a316a765.jpg
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы, сообщила пресс-служба ОСК."Впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне "Диверсификация" на форуме "Армия-2022" будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC 150 В (суда строятся на ССЗ "Вымпел"), перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы (проектант – Невское ПКБ), круизное пассажирское судно проекта PV300 (судно построено на заводе "Красное Сормово")", - говорится в сообщении.Ранее СМИ писали о разработке в Невском ПКБ проекта универсального морского комплекса "Варан", в его основе - унифицированная многофункциональная платформа, на базе которой предлагается создать несколько типов боевых кораблей: авианосец, универсальный десантный корабль, транспортно-госпитальное судно или корабль обеспечения для Арктики.Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".
https://ria.ru/20220812/maket-1809064593.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576382875_74:0:2557:1862_1920x0_80_0_0_666da54083b834991d6e4da238ef46e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
форум "армия — 2022", объединенная судостроительная корпорация, россия
Форум "Армия — 2022", Объединенная судостроительная корпорация, Россия
12:11 12.08.2022
 
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего

ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего на базе унифицированной платформы

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа Международном военно-техническом форуме "Армия"
На Международном военно-техническом форуме Армия - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На Международном военно-техническом форуме "Армия" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы, сообщила пресс-служба ОСК.
"Впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне "Диверсификация" на форуме "Армия-2022" будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC 150 В (суда строятся на ССЗ "Вымпел"), перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы (проектант – Невское ПКБ), круизное пассажирское судно проекта PV300 (судно построено на заводе "Красное Сормово")", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали о разработке в Невском ПКБ проекта универсального морского комплекса "Варан", в его основе - унифицированная многофункциональная платформа, на базе которой предлагается создать несколько типов боевых кораблей: авианосец, универсальный десантный корабль, транспортно-госпитальное судно или корабль обеспечения для Арктики.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".
Логотип госкорпорации Роскосмос - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
Вчера, 10:09
На "Армии-2022" впервые покажут макет новой российской орбитальной станции
 
Форум "Армия — 2022"Объединенная судостроительная корпорацияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала