ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего
ОСК покажет на "Армии-2022" морские комплексы будущего на базе унифицированной платформы
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкНа Международном военно-техническом форуме "Армия"
На Международном военно-техническом форуме "Армия" . Архивное фото
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) представит на форуме "Армия-2022" перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы, сообщила пресс-служба ОСК.
"Впервые в демонстрационном центре ОСК в зоне "Диверсификация" на форуме "Армия-2022" будут выставлены: катамаран на подводных крыльях HSC 150 В (суда строятся на ССЗ "Вымпел"), перспективные многофункциональные морские комплексы на базе единой унифицированной платформы (проектант – Невское ПКБ), круизное пассажирское судно проекта PV300 (судно построено на заводе "Красное Сормово")", - говорится в сообщении.
Ранее СМИ писали о разработке в Невском ПКБ проекта универсального морского комплекса "Варан", в его основе - унифицированная многофункциональная платформа, на базе которой предлагается создать несколько типов боевых кораблей: авианосец, универсальный десантный корабль, транспортно-госпитальное судно или корабль обеспечения для Арктики.
Международный военно-технический форум "Армия-2022" пройдет с 15 по 21 августа в подмосковном парке "Патриот".