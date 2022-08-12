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В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ
В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022
В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ
Здание колледжа экономики получило повреждения в результате вчерашнего обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:51
2022-08-12T10:51
2022-08-12T10:51
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
вооруженные силы украины
днр
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Здание колледжа экономики получило повреждения в результате вчерашнего обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько."Нам продолжает поступать информация о разрушениях объектов инфраструктуры, полученных в результате вчерашнего обстрела Горловки украинскими неонацистами. Так, выявлены повреждения различной степени здания Горловского колледжа промышленных технологий и экономики", - написал он в Telegram-канале.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, вооруженные силы украины, днр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Вооруженные силы Украины, ДНР
В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении здания колледжа экономики из-за обстрелов ВСУ