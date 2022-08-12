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В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ

В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ - РИА Новости, 12.08.2022

В Горловке повреждено здание колледжа экономики из-за обстрела ВСУ

Здание колледжа экономики получило повреждения в результате вчерашнего обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:51

2022-08-12T10:51

2022-08-12T10:51

специальная военная операция на украине

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горловка

вооруженные силы украины

днр

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Здание колледжа экономики получило повреждения в результате вчерашнего обстрела украинскими войсками Горловки, сообщает мэр города Иван Приходько."Нам продолжает поступать информация о разрушениях объектов инфраструктуры, полученных в результате вчерашнего обстрела Горловки украинскими неонацистами. Так, выявлены повреждения различной степени здания Горловского колледжа промышленных технологий и экономики", - написал он в Telegram-канале.

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, горловка, вооруженные силы украины, днр