https://ria.ru/20220812/kitay-1809053674.html
Общество в Китае устало от шоу США с пошлинами, пишут СМИ
Общество в Китае устало от шоу США с пошлинами, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Общество в Китае устало от шоу США с пошлинами, пишут СМИ
Развязанная Вашингтоном торговая война с Китаем ведет в никуда, введенные повышенные пошлины не смогли задушить китайскую внешнюю торговлю, США нужно отменить... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:42
2022-08-12T08:42
2022-08-12T08:42
экономика
дональд трамп
джо байден
нэнси пелоси
сша
вашингтон (штат)
китай
визит пелоси на тайвань
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ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости/Прайм. Развязанная Вашингтоном торговая война с Китаем ведет в никуда, введенные повышенные пошлины не смогли задушить китайскую внешнюю торговлю, США нужно отменить их как можно скорее и прекратить шоу, от которого китайское общество уже устало, пишет в пятницу китайская государственная газета Global Times.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что учения вооруженных сил Китая у Тайваня заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров. Агентство писало, что Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытаются решить проблему с пошлинами товаров из КНР, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе. Отмечалось, что администрация Джо Байдена рассматривала возможности отмены некоторых тарифов, рассматривался список тарифных исключений для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая", однако реакция Пекина на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань "вызвала переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация, а также стремятся избежать того, чтобы их считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны"."В последние месяцы Вашингтон неоднократно посылал противоречивые сигналы по вопросу пошлин. В одну минуту он говорит, что рассматривает возможность отмены некоторых пошлин для Китая, но в следующую заявляет, что сохранит тарифы в качестве рычага в игре за влияние против Китая", - говорится в редакционной статье Global Times.Отмечается, что введение дополнительных пошлин на китайские товары было глупым и неверным шагом со стороны Вашингтона, который ошибочно связывал проблемы США с аргументом, что Китай якобы зарабатывает американские деньги и ворует американские технологии.Издание подчеркивает, что официальные лица в Вашингтоне прямо признали, что некоторые из пошлин, введенных предыдущей администрацией, не были стратегически верными и только увеличивали расходы американцев, "согласно отчету, опубликованному агентством Moody's Investors Service в прошлом году, американские потребители несут 92,4% расходов, связанных с пошлинами на китайские товары".Авторы статьи добавили, что Вашингтон в настоящее время постоянно думает о том, как бы отменить дополнительные пошлины на китайские товары в обмен на что-то, "США настолько самовлюбленные, что думают, что один взгляд с их стороны может вывести Китай из равновесия, вынудить Пекин руководствоваться соображениями прибыли и убытков и спешно пойти на уступки".Издание полагает, что Вашингтон подает довольно противоречивые сигналы по вопросу пошлин на китайские товары, пытаясь избежать обвинений в мягкости по отношению к КНР внутри страны, и сейчас Штаты вновь продемонстрировали свою "жесткость" в вопросе пошлин как своего рода ответ на ситуацию в Тайваньском проливе.Авторы статьи также указали, что Китай регулярно призывает США как можно скорее отменить введенные при Трампе дополнительные пошлины, эта позиция Пекина была с самого начала четкой и последовательной, указано, что Вашингтон не должен вести себя низко и использовать пошлины для торгов или даже для шантажа Китая, в противном случае он гарантирует себе трудности.Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между США и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 11,8% и составил 452,3 миллиарда долларов. По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% - до 755,6 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, дональд трамп, джо байден, нэнси пелоси, сша, вашингтон (штат), китай, визит пелоси на тайвань
Экономика, Дональд Трамп, Джо Байден, Нэнси Пелоси, США, Вашингтон (штат), Китай, Визит Пелоси на Тайвань
ПЕКИН, 12 авг – РИА Новости/Прайм.
Развязанная Вашингтоном торговая война с Китаем ведет в никуда, введенные повышенные пошлины не смогли задушить китайскую внешнюю торговлю, США нужно отменить их как можно скорее и прекратить шоу, от которого китайское общество уже устало, пишет в пятницу китайская государственная газета Global Times
.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что учения вооруженных сил Китая
у Тайваня
заставили американских высокопоставленных лиц отложить вопросы о таможенных пошлинах в отношении китайских товаров. Агентство писало, что Соединенные Штаты в течение нескольких месяцев пытаются решить проблему с пошлинами товаров из КНР, которые были введены при бывшем президенте Дональде Трампе
. Отмечалось, что администрация Джо Байдена
рассматривала возможности отмены некоторых тарифов, рассматривался список тарифных исключений для американских компаний, "которые могут получать только определенные поставки из Китая", однако реакция Пекина
на визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
на Тайвань "вызвала переоценку со стороны чиновников администрации, которые стремятся не делать ничего, что могло бы быть расценено Китаем как эскалация, а также стремятся избежать того, чтобы их считали отступающими перед лицом агрессии коммунистической страны".
"В последние месяцы Вашингтон
неоднократно посылал противоречивые сигналы по вопросу пошлин. В одну минуту он говорит, что рассматривает возможность отмены некоторых пошлин для Китая, но в следующую заявляет, что сохранит тарифы в качестве рычага в игре за влияние против Китая", - говорится в редакционной статье Global Times.
Отмечается, что введение дополнительных пошлин на китайские товары было глупым и неверным шагом со стороны Вашингтона, который ошибочно связывал проблемы США с аргументом, что Китай якобы зарабатывает американские деньги и ворует американские технологии.
"США пошли против экономических законов и проигнорировали международные правила, чтобы начать торговую войну против Китая, полагая, что это может заставить Китай "выплюнуть то, что он съел". Однако за годы, прошедшие с начала торговой войны, внешняя торговля Китая не была задушена, а наоборот, даже установила исторические рекорды, в том числе по объему торговли между Китаем и США", - указали авторы статьи.
Издание подчеркивает, что официальные лица в Вашингтоне прямо признали, что некоторые из пошлин, введенных предыдущей администрацией, не были стратегически верными и только увеличивали расходы американцев, "согласно отчету, опубликованному агентством Moody's Investors Service в прошлом году, американские потребители несут 92,4% расходов, связанных с пошлинами на китайские товары".
"Безоговорочная отмена пошлин на китайские товары - это вовсе не "демонстрация доброй воли" США Китаю и уж тем более не "подарок", а ошибка, которую нужно исправить. На самом деле вашингтонская "война пошлин" действительно идет в никуда", - указали в Global Times.
Авторы статьи добавили, что Вашингтон в настоящее время постоянно думает о том, как бы отменить дополнительные пошлины на китайские товары в обмен на что-то, "США настолько самовлюбленные, что думают, что один взгляд с их стороны может вывести Китай из равновесия, вынудить Пекин руководствоваться соображениями прибыли и убытков и спешно пойти на уступки".
"Но, честно говоря, мало кого в Китае интересуют эти сообщения, поэтому вряд ли они могут вызвать какую-либо волну. Китайское общество уже устало от шоу, которое устроили США", - добавили в газете.
Издание полагает, что Вашингтон подает довольно противоречивые сигналы по вопросу пошлин на китайские товары, пытаясь избежать обвинений в мягкости по отношению к КНР внутри страны, и сейчас Штаты вновь продемонстрировали свою "жесткость" в вопросе пошлин как своего рода ответ на ситуацию в Тайваньском проливе.
Авторы статьи также указали, что Китай регулярно призывает США как можно скорее отменить введенные при Трампе дополнительные пошлины, эта позиция Пекина была с самого начала четкой и последовательной, указано, что Вашингтон не должен вести себя низко и использовать пошлины для торгов или даже для шантажа Китая, в противном случае он гарантирует себе трудности.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот между США и Китаем по итогам первых семи месяцев 2022 года вырос на 11,8% и составил 452,3 миллиарда долларов. По итогам 2021 года товарооборот Китая и США вырос на 28,7% - до 755,6 миллиарда долларов.