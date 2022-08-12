Рейтинг@Mail.ru
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу" - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220812/kino-1809024814.html
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу" - РИА Новости, 12.08.2022
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"
На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:00
2022-08-12T11:18
культура
новости культуры
выборг
кино и сериалы
кинофестиваль
фестиваль российского кино "окно в европу"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1809023865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1c13febf2a8e7a5edb85136bad991e9.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша.Подтверждение уникальности картины сообществом кинематографистов – высокая награда для автора и команды. Организаторы фестиваля отметили, что создание первого за 30 лет фильма о Выборге и его жителях – это своеобразная дань городу.У героев фильма разные профессии и судьбы, но их общий выбор – Выборг. Жители русского города, вобравшего в себя культуру всей Европы, творят его новую историю.Победителем голосования кинокритиков "5 звезд" стала картина "Император" Альфии Хабибуллиной. Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за сценарий получили "Далекие близкие" Ивана Соснина. Призом президента фестиваля наградили Михаила Брашинского за работу "Волны".За шесть дней 30-го сезона фестиваля зрители увидели 80 лент, в том числе состоялась премьера работы Авдотьи Смирновой "Плотник". Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино были дебютами. "Окно в Европу" – ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.Полный список победителей опубликован на сайте смотра.
https://ria.ru/20220809/mmkf-1808330636.html
выборг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Янсон
Екатерина Янсон
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1809023865_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_50cec9c109beaea3db9fe994e463cbb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, выборг, кино и сериалы, кинофестиваль, фестиваль российского кино "окно в европу"
Культура, Новости культуры, Выборг, Кино и сериалы, кинофестиваль, Фестиваль российского кино "Окно в Европу"
10:00 12.08.2022 (обновлено: 11:18 12.08.2022)
 
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"

Юбилейный фестиваль "Окно в Европу" назвал победителей на церемонии в Выборгском замке

© Фото предоставлено Союзом журналистов РоссииАшот Джазоян, секретарь Союза журналистов России
Ашот Джазоян, секретарь Союза журналистов России
© Фото предоставлено Союзом журналистов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша.
Подтверждение уникальности картины сообществом кинематографистов – высокая награда для автора и команды. Организаторы фестиваля отметили, что создание первого за 30 лет фильма о Выборге и его жителях – это своеобразная дань городу.
У героев фильма разные профессии и судьбы, но их общий выбор – Выборг. Жители русского города, вобравшего в себя культуру всей Европы, творят его новую историю.
Победителем голосования кинокритиков "5 звезд" стала картина "Император" Альфии Хабибуллиной. Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за сценарий получили "Далекие близкие" Ивана Соснина. Призом президента фестиваля наградили Михаила Брашинского за работу "Волны".
За шесть дней 30-го сезона фестиваля зрители увидели 80 лент, в том числе состоялась премьера работы Авдотьи Смирновой "Плотник". Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино были дебютами.
"Времена у нас разные, но традиции надо соблюдать. Армен Николаевич (Медведев, президент смотра, – Прим. ред.), на сцене, 90 лет – Андрею Тарковского, 100 лет – Станиславу Ростоцкому, который был одним из учредителей фестиваля. При этом на фестивале у нас восемь дебютов, и это круто. Мы – молодой фестиваль. Наш лозунг "Российское кино – прогноз на завтра", – сказал на церемонии закрытия в Выборгском замке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Окно в Европу" – ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.
Полный список победителей опубликован на сайте смотра.
Зрители в кинотеатре - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 15:01Культура
Новый конкурс появится в этом году на Московском кинофестивале
 
КультураНовости культурыВыборгКино и сериалыкинофестивальФестиваль российского кино "Окно в Европу"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала