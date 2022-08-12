https://ria.ru/20220812/kino-1809024814.html
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу" - РИА Новости, 12.08.2022
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"
На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:00
2022-08-12T10:00
2022-08-12T11:18
культура
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кинофестиваль
фестиваль российского кино "окно в европу"
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша.Подтверждение уникальности картины сообществом кинематографистов – высокая награда для автора и команды. Организаторы фестиваля отметили, что создание первого за 30 лет фильма о Выборге и его жителях – это своеобразная дань городу.У героев фильма разные профессии и судьбы, но их общий выбор – Выборг. Жители русского города, вобравшего в себя культуру всей Европы, творят его новую историю.Победителем голосования кинокритиков "5 звезд" стала картина "Император" Альфии Хабибуллиной. Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за сценарий получили "Далекие близкие" Ивана Соснина. Призом президента фестиваля наградили Михаила Брашинского за работу "Волны".За шесть дней 30-го сезона фестиваля зрители увидели 80 лент, в том числе состоялась премьера работы Авдотьи Смирновой "Плотник". Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино были дебютами. "Окно в Европу" – ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.Полный список победителей опубликован на сайте смотра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, выборг, кино и сериалы, кинофестиваль, фестиваль российского кино "окно в европу"
Культура, Новости культуры, Выборг, Кино и сериалы, кинофестиваль, Фестиваль российского кино "Окно в Европу"
10:00 12.08.2022 (обновлено: 11:18 12.08.2022)
Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"
Юбилейный фестиваль "Окно в Европу" назвал победителей на церемонии в Выборгском замке
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша.
Подтверждение уникальности картины сообществом кинематографистов – высокая награда для автора и команды. Организаторы фестиваля отметили, что создание первого за 30 лет фильма о Выборге и его жителях – это своеобразная дань городу.
У героев фильма разные профессии и судьбы, но их общий выбор – Выборг. Жители русского города, вобравшего в себя культуру всей Европы, творят его новую историю.
Победителем голосования кинокритиков "5 звезд" стала картина "Император" Альфии Хабибуллиной. Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за сценарий получили "Далекие близкие" Ивана Соснина. Призом президента фестиваля наградили Михаила Брашинского за работу "Волны".
За шесть дней 30-го сезона фестиваля зрители увидели 80 лент, в том числе состоялась премьера работы Авдотьи Смирновой "Плотник". Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино были дебютами.
"Времена у нас разные, но традиции надо соблюдать. Армен Николаевич (Медведев, президент смотра, – Прим. ред.), на сцене, 90 лет – Андрею Тарковского, 100 лет – Станиславу Ростоцкому, который был одним из учредителей фестиваля. При этом на фестивале у нас восемь дебютов, и это круто. Мы – молодой фестиваль. Наш лозунг "Российское кино – прогноз на завтра", – сказал на церемонии закрытия в Выборгском замке губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
"Окно в Европу" – ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.
Полный список победителей опубликован
на сайте смотра.