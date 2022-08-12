https://ria.ru/20220812/kino-1809024814.html

Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"

Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу" - РИА Новости, 12.08.2022

Фильм "Выборг, свой берег" получил приз фестиваля "Окно в Европу"

На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:00

2022-08-12T10:00

2022-08-12T11:18

культура

новости культуры

выборг

кино и сериалы

кинофестиваль

фестиваль российского кино "окно в европу"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0b/1809023865_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f1c13febf2a8e7a5edb85136bad991e9.jpg

МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. На XXX фестивале российского кино "Окно в Европу" фильм режиссера Ашота Джазояна "Выборг, свой берег" удостоился приза имени Саввы Кулиша.Подтверждение уникальности картины сообществом кинематографистов – высокая награда для автора и команды. Организаторы фестиваля отметили, что создание первого за 30 лет фильма о Выборге и его жителях – это своеобразная дань городу.У героев фильма разные профессии и судьбы, но их общий выбор – Выборг. Жители русского города, вобравшего в себя культуру всей Европы, творят его новую историю.Победителем голосования кинокритиков "5 звезд" стала картина "Император" Альфии Хабибуллиной. Приз медиаконгресса "Содружество журналистов" за сценарий получили "Далекие близкие" Ивана Соснина. Призом президента фестиваля наградили Михаила Брашинского за работу "Волны".За шесть дней 30-го сезона фестиваля зрители увидели 80 лент, в том числе состоялась премьера работы Авдотьи Смирновой "Плотник". Восемь из одиннадцати фильмов конкурсной программы игрового кино были дебютами. "Окно в Европу" – ежегодный российский национальный фестиваль игровых, документальных и анимационных фильмов, проходящий в городе Выборге Ленинградской области с 1993 года.Полный список победителей опубликован на сайте смотра.

https://ria.ru/20220809/mmkf-1808330636.html

выборг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Янсон

Екатерина Янсон

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, выборг, кино и сериалы, кинофестиваль, фестиваль российского кино "окно в европу"