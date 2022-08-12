https://ria.ru/20220812/kapremont-1809068493.html
Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября
Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2022
Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября
Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов будут завершены до 1 сентября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T10:33
2022-08-12T10:33
2022-08-12T10:33
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов будут завершены до 1 сентября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в этом году в рамках программы капремонта заменят внутридомовые системы центрального отопления в 1,4 тысячи домов."При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков.Он уточнил, что после завершения работ по замене трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится комплексная опрессовка системы под контролем ресурсоснабжающей компании.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.
https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии, капремонт в москве
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Отопительный сезон 2022-2023 в России, Капремонт в Москве
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов будут завершены до 1 сентября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что в этом году в рамках программы капремонта заменят внутридомовые системы центрального отопления в 1,4 тысячи домов.
"При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков.
Он уточнил, что после завершения работ по замене трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится комплексная опрессовка системы под контролем ресурсоснабжающей компании.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.