https://ria.ru/20220812/kapremont-1809068493.html

Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября

Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября - РИА Новости, 12.08.2022

Системы отопления по капремонту домов в Москве заменят до 1 сентября

Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов будут завершены до 1 сентября, сообщил журналистам в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T10:33

2022-08-12T10:33

2022-08-12T10:33

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Все начатые работы по замене внутридомовых систем отопления в ходе капремонта многоквартирных жилых домов будут завершены до 1 сентября, сообщил журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."В рамках столичной программы капитального ремонта жилого фонда проводятся работы по замене систем центрального отопления. Все мероприятия начали сразу после завершения отопительного сезона и завершим до 1 сентября, чтобы обеспечить готовность жилых домов к осенне-зимнему периоду", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в этом году в рамках программы капремонта заменят внутридомовые системы центрального отопления в 1,4 тысячи домов."При капитальном ремонте производится замена изношенных трубопроводов, задвижек, опорных конструкций, различных соединительных элементов, радиаторов и конвекторов в квартирах и местах общего пользования. Таким образом, осуществляется комплексный ремонт инженерных систем и гарантируется безаварийная работа в зимний период", - пояснил Бирюков.Он уточнил, что после завершения работ по замене трубопроводов системы отопления в обязательном порядке проводится комплексная опрессовка системы под контролем ресурсоснабжающей компании.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что при проведении капремонта используются исключительно отечественные материалы, отвечающие всем требованиям надежности и долговечности. Например, при замене системы центрального отопления устанавливаются российские биметаллические радиаторы, обладающие высокими показателями энергоэффективности.

https://ria.ru/20220812/moskva-1809050099.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, отопительный сезон 2022-2023 в россии, капремонт в москве