https://ria.ru/20220812/kaluga-1809118207.html

Калужскую область сделают заметной на туристической карте России

Калужскую область сделают заметной на туристической карте России - РИА Новости, 12.08.2022

Калужскую область сделают заметной на туристической карте России

Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил активнее развивать туризм в регионе, потому что, по его мнению, на туристической карте страны Калужская... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:39

2022-08-12T12:39

2022-08-12T12:39

калужская область

калужская область

владислав шапша

туризм

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КАЛУГА, 12 авг – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша поручил активнее развивать туризм в регионе, потому что, по его мнению, на туристической карте страны Калужская область выглядит недостаточно заметной, что не соответствует существующим возможностям, сообщает областное правительство.Шапша обсудил развитие туризма с региональным министром культуры Павлом Сусловым."Глава региона принял решение передать туристическое направление из ведения министерства экономического развития и промышленности области в региональное министерство культуры. Агентство по развитию туризма и Туристско-информационный центр будут объединены", - говорится в сообщении.Губернатор поручил Суслову в течение одного месяца завершить организационно-штатные мероприятия.Владислав Шапша акцентировал внимание на том, Калужская область имеет все для того, чтобы туризм развивался более эффективно."У нас хороший туристический потенциал. К сожалению, пока ярких прорывов на этом направлении у нас не наблюдается. Есть отдельные события, фестивали, но на карте страны Калужская область выглядит недостаточно заметной, что не соответствует существующим возможностям", - сказал глава региона.Он подчеркнул, что ждет от нового ведомства стратегию развития туризма, которую уже начал разрабатывать региональный минэкономразвития."В октябре мы ее представим. В ней охвачены все направления, условия развития туризма и, самое главное, продвижение сформированной туристической основы", – сказал министр.

https://ria.ru/20220712/myanma-1802047720.html

https://ria.ru/20220624/obninsk-1797891371.html

калужская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

калужская область, владислав шапша, туризм