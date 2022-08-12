https://ria.ru/20220812/izbienie-1809137499.html
Под Воронежем мужчина избил заступившуюся за детей учительницу
Под Воронежем мужчина избил заступившуюся за детей учительницу - РИА Новости, 12.08.2022
Под Воронежем мужчина избил заступившуюся за детей учительницу
Учительница английского языка была избита мужчиной в Воронежской области после того, как заступилась на улице за детей, сообщает в пятницу СК РФ. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T13:25
2022-08-12T13:25
2022-08-12T13:25
происшествия
воронежская область
россия
лиски
следственный комитет россии (ск рф)
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ВОРОНЕЖ, 12 авг - РИА Новости. Учительница английского языка была избита мужчиной в Воронежской области после того, как заступилась на улице за детей, сообщает в пятницу СК РФ."Десятого августа 2022 года мужчина применил насилие в отношении учительницы английского языка в городе Лиски Воронежской области после того, как женщина заступилась на улице за детей. В результате конфликта у педагога диагностировали контузию глаза и сотрясение головного мозга", - говорится в сообщении.Отмечается, что проверка по данному факту проводится полицией, но следственные органы СК РФ по Воронежской области инициировали передачу материалов в свое производство.По данным местных СМИ, инцидент произошел возле кафе "Сибирь". Мужчина якобы пять раз ударил учительницу кулаком по голове. Конфликт произошел из-за того, как пишут СМИ, что мужчина, следящий за порядком возле своих торговых точек, ругался на детей пяти-семи лет, а женщина заступилась за них.
https://ria.ru/20220727/protokol-1805290879.html
https://ria.ru/20220724/izbienie-1804580772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, россия, лиски, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Воронежская область, Россия, Лиски, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Воронежем мужчина избил заступившуюся за детей учительницу
В городе Лиски мужчина избил заступившуюся за детей учительницу английского