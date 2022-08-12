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В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
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В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ
В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ
В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, пишет газета "Известия". РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T08:40
2022-08-12T08:40
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, пишет газета "Известия"."Мы ожидаем инфляцию ниже 14%", - заявили газете в ведомстве.На замедление роста цен, как пишет издание, повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция. В ведомстве уточнили, что новый прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.Ранее в августе в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" говорилось, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее.Росстат, как следует из его данных, второй месяц подряд фиксирует дефляцию в России: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне. В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне. Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз - в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году - в 0,07%.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
08:40 12.08.2022
 
В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ

"Известия": Минэкономразвития ожидает инфляцию по итогам года ниже 14 процентов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродавец раскладывает товар в магазине
Продавец раскладывает товар в магазине - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, пишет газета "Известия".
"Мы ожидаем инфляцию ниже 14%", - заявили газете в ведомстве.
На замедление роста цен, как пишет издание, повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция. В ведомстве уточнили, что новый прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.
Ранее в августе в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" говорилось, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее.
Росстат, как следует из его данных, второй месяц подряд фиксирует дефляцию в России: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне. В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне. Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз - в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году - в 0,07%.
Обменный пункт - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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