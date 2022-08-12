https://ria.ru/20220812/inflyatsiya-1809053531.html

В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ

В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

В Минэкономразвития сообщили о замедлении роста цен, пишут СМИ

В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, пишет газета "Известия". РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T08:40

2022-08-12T08:40

2022-08-12T08:40

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. В Минэкономразвития заявили, что инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, пишет газета "Известия"."Мы ожидаем инфляцию ниже 14%", - заявили газете в ведомстве.На замедление роста цен, как пишет издание, повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция. В ведомстве уточнили, что новый прогноз социально-экономического развития министерство представит в соответствии с графиком бюджетного процесса.Ранее в августе в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации" говорилось, что инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 15,01% на 8 августа с 15,3% неделей ранее.Росстат, как следует из его данных, второй месяц подряд фиксирует дефляцию в России: в июле она ускорилась до 0,39% с 0,35% в июне. В годовом выражении рост цен в июле замедлился до 15,1% с 15,9% в июне. Месячная дефляция в июле не является характерной для России. За всю историю наблюдений она фиксировалась лишь раз - в 2011 году и составила символические 0,01%. Минимальные значения темпов изменения цен для июля в предыдущие годы были в 2017 году - в 0,07%.

https://ria.ru/20220812/rubl-1809036638.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)