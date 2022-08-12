https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html

В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции

В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции - РИА Новости, 12.08.2022

В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции

Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:40

2022-08-12T21:40

2022-08-12T21:40

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

харьковская область

луганская народная республика

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двенадцатого августа проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 450,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 54 330,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1439 акций, в том числе за истекшие сутки пять акций в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 416,1 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

харьковская область

луганская народная республика

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Наталья Макарова

в мире, донбасс, харьковская область, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф