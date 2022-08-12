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В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции - РИА Новости, 12.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции - РИА Новости, 12.08.2022
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции
Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:40
2022-08-12T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
харьковская область
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двенадцатого августа проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 450,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 54 330,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1439 акций, в том числе за истекшие сутки пять акций в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 416,1 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
харьковская область
луганская народная республика
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в мире, донбасс, харьковская область, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:40 12.08.2022
 
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции

Минобороны: в Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят четыре гуманитарных акции

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкРабочие разгружают гуманитарную помощь
Рабочие разгружают гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости /
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Рабочие разгружают гуманитарную помощь. Архивное фото
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Двенадцатого августа проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 450,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 54 330,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1439 акций, в том числе за истекшие сутки пять акций в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 416,1 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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