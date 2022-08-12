https://ria.ru/20220812/gumaktsii-1809295217.html
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции - РИА Новости, 12.08.2022
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции
Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:40
2022-08-12T21:40
2022-08-12T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
харьковская область
луганская народная республика
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Четыре гуманитарные акции проводятся Россией в пятницу в Донбассе, Запорожской и Харьковской областях, населению передается более 450 тонн гумпомощи, заявил руководитель межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Двенадцатого августа проводятся четыре гуманитарные акции в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Харьковской областях, в ходе которых населению передается 450,1 тонны предметов первой необходимости и продуктов питания", - сказал Мизинцев.Всего в республики Донбасса и на Украину с 2 марта нынешнего года доставлено 54 330,7 тонны гуманитарной помощи, проведено 1439 акций, в том числе за истекшие сутки пять акций в ДНР, Харьковской и Запорожской областях, в ходе которых мирному населению передано 416,1 тонны гуманитарной помощи, добавил генерал.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, харьковская область, луганская народная республика, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
В Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят гуманитарные акции
Минобороны: в Донбассе, Запорожье и Харьковской области проходят четыре гуманитарных акции