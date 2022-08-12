https://ria.ru/20220812/g20-1809151141.html

Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20

Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20 - РИА Новости, 12.08.2022

Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20

Российские музыканты при поддержке Минкультуры выступят 12 сентября в составе сводного симфонического оркестра "Группы двадцати", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T14:04

2022-08-12T14:04

2022-08-12T14:04

культура

новости культуры

большая двадцатка

россия

индонезия

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские музыканты при поддержке Минкультуры выступят 12 сентября в составе сводного симфонического оркестра "Группы двадцати", сообщается на сайте ведомства.Концерт состоится "на полях" встречи Министров культуры стран G20 под председательством Индонезии.Как отмечается на портале Минкультуры РФ, оркестр G20, созданный впервые в истории объединения по инициативе индонезийского председательства, сыграет на площадке буддистского храма Боробудур. Россию представят талантливые молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий – Антонина Попрас (альт), музыкант Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", и Никита Логинов (труба), музыкант Российского национального молодежного симфонического оркестра.Программа концерта, по данным ведомства, наряду с произведениями известных западных композиторов 20-го века, включает также концерт для фортепиано с оркестром № 4 С.С. Прокофьева, таким образом демонстрируя, что творческое наследие выдающихся российских деятелей культуры является неотъемлемой частью всемирного культурного достояния.

https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, большая двадцатка, россия, индонезия