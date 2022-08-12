https://ria.ru/20220812/g20-1809151141.html
Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20
Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20 - РИА Новости, 12.08.2022
Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20
Российские музыканты при поддержке Минкультуры выступят 12 сентября в составе сводного симфонического оркестра "Группы двадцати", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:04
2022-08-12T14:04
2022-08-12T14:04
культура
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большая двадцатка
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские музыканты при поддержке Минкультуры выступят 12 сентября в составе сводного симфонического оркестра "Группы двадцати", сообщается на сайте ведомства.Концерт состоится "на полях" встречи Министров культуры стран G20 под председательством Индонезии.Как отмечается на портале Минкультуры РФ, оркестр G20, созданный впервые в истории объединения по инициативе индонезийского председательства, сыграет на площадке буддистского храма Боробудур. Россию представят талантливые молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий – Антонина Попрас (альт), музыкант Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", и Никита Логинов (труба), музыкант Российского национального молодежного симфонического оркестра.Программа концерта, по данным ведомства, наряду с произведениями известных западных композиторов 20-го века, включает также концерт для фортепиано с оркестром № 4 С.С. Прокофьева, таким образом демонстрируя, что творческое наследие выдающихся российских деятелей культуры является неотъемлемой частью всемирного культурного достояния.
https://ria.ru/20220811/gastroli-1808952141.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, большая двадцатка, россия, индонезия
Культура, Новости культуры, Большая двадцатка, Россия, Индонезия
Российские музыканты выступят в составе симфонического оркестра G20
Российские музыканты выступят в составе сводного симфонического оркестра G20 в сентябре
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Российские музыканты при поддержке Минкультуры выступят 12 сентября в составе сводного симфонического оркестра "Группы двадцати", сообщается на сайте ведомства.
Концерт состоится "на полях" встречи Министров культуры стран G20 под председательством Индонезии.
Как отмечается на портале Минкультуры РФ, оркестр G20, созданный впервые в истории объединения по инициативе индонезийского председательства, сыграет на площадке буддистского храма Боробудур. Россию представят талантливые молодые музыканты, лауреаты российских и международных премий – Антонина Попрас (альт), музыкант Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", и Никита Логинов (труба), музыкант Российского национального молодежного симфонического оркестра.
Программа концерта, по данным ведомства, наряду с произведениями известных западных композиторов 20-го века, включает также концерт для фортепиано с оркестром № 4 С.С. Прокофьева, таким образом демонстрируя, что творческое наследие выдающихся российских деятелей культуры является неотъемлемой частью всемирного культурного достояния.