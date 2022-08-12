https://ria.ru/20220812/evakuirovannye-1809296398.html
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 12.08.2022
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:50
2022-08-12T21:50
2022-08-12T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы более 3,3 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 314 395 человек, из которых 528 919 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 553 тысячи личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
Минобороны: Россия за сутки эвакуировала почти 27,5 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР