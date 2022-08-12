https://ria.ru/20220812/evakuirovannye-1809296398.html

В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса

В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 12.08.2022

В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса

Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T21:50

2022-08-12T21:50

2022-08-12T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

донбасс

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы более 3,3 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 314 395 человек, из которых 528 919 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 553 тысячи личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф