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В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/evakuirovannye-1809296398.html
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса - РИА Новости, 12.08.2022
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса
Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T21:50
2022-08-12T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
донбасс
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы более 3,3 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 314 395 человек, из которых 528 919 – дети", - сказал Мизинцев.Он уточнил, что границу России пересекли почти 553 тысячи личных автомобилей.Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
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в мире, украина, россия, донбасс, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Донбасс, Михаил Мизинцев, Национальный центр управления обороной РФ
21:50 12.08.2022
 
В Минобороны оценили число эвакуированных за сутки с Украины и из Донбасса

Минобороны: Россия за сутки эвакуировала почти 27,5 тысячи человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Максим ЗахаровЭвакуация мирных жителей
Эвакуация мирных жителей - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Эвакуация мирных жителей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Россия, несмотря на препятствия со стороны киевских властей, эвакуировала за сутки почти 27,5 тысяч человек из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР, всего эвакуированы более 3,3 миллиона человек, заявил в пятницу на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 27 458 человек, в том числе 4 766 детей, а всего с начала специальной военной операции – 3 314 395 человек, из которых 528 919 – дети", - сказал Мизинцев.
Он уточнил, что границу России пересекли почти 553 тысячи личных автомобилей.
Мизинцев рассказал, что в РФ работают более 9,5 тысячи пунктов временного размещения для беженцев. Также, по его словам, от желающих эвакуироваться поступило более 2,76 миллиона обращений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДонбассМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФ
 
 
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