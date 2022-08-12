https://ria.ru/20220812/elektromobil-1809164808.html
Названа планируемая цена российского электромобиля Evolute
Названа планируемая цена российского электромобиля Evolute - РИА Новости, 12.08.2022
Названа планируемая цена российского электромобиля Evolute
Российский легковой электромобиль Evolute будет стоить менее 3 миллионов рублей, а если приобретать новинку по программе льготного автокредитования или лизинга... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T14:48
2022-08-12T14:48
2022-08-12T15:12
экономика
липецк
россия
липецкая область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
evolute
авто
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Российский легковой электромобиль Evolute будет стоить менее 3 миллионов рублей, а если приобретать новинку по программе льготного автокредитования или лизинга - около 2 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе бренда."Параметры еще уточняются. Планируемая рекомендованная розничная цена будет менее 3 миллионов рублей, что не учитывает субсидию по лизинговым и кредитным программам: 35%, но не более 925 тысяч рублей... Таким образом, планируемая цена с учетом программ субсидирования будет около 2 миллионов рублей", - сообщили в компании, отвечая на вопрос о стоимости электромобиля.Как отмечали в Минпромторге в июле, производство электромобилей Evolute на заводе "Моторинвест" в Липецке начнется в сентябре, в этом же месяце они поступят в продажу.В министерстве также сообщали, что электромобиль планируется презентовать в последних числах августа в онлайн-формате.В марте "Моторинвест" заключил с Минпромторгом РФ и Липецкой областью СПИК по производству электромобилей, инвестиции компании превысят 13 миллиардов рублей. Согласно планам компании, в течение десяти лет ожидается выпуск 242 тысяч автомобилей.
https://ria.ru/20220802/elektro-1806454857.html
https://ria.ru/20220714/kreditovanie-1802338716.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, липецк, россия, липецкая область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), evolute, авто
Экономика, Липецк, Россия, Липецкая область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Evolute, Авто
14:48 12.08.2022 (обновлено: 15:12 12.08.2022)
Названа планируемая цена российского электромобиля Evolute
Цена российского легкового электромобиля Evolute составит менее трех миллионов рублей