https://ria.ru/20220812/elektroenergiya-1809119753.html

Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ

Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022

Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ

Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов из-за роста спроса при ограничениях в предложении из-за жары, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T12:43

2022-08-12T12:43

2022-08-12T12:43

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов из-за роста спроса при ограничениях в предложении из-за жары, сообщает агентство Блумберг."В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары", - передаёт агентство.Агентство добавляет, что жара этого лета усилила спрос и одновременно усугубила проблемы с предложением электроэнергии, в результате чего ключевые водные пути, которые используются для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения атомных станций и транспортировки энергетических товаров, пересыхают.Также отмечается, что Франция находится в особенно тяжелой ситуации, поскольку более половины энергоблоков на АЭС там выключено из сети на время технического обслуживания. Обычно Франция экспортирует электроэнергию, но в этом году она стала чистым импортером, что вынуждает соседние страны сжигать больше газа, заключили в агентстве.

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в мире, цены на нефть, франция, европа