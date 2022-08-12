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Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
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Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ
Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.08.2022
Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ
Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов из-за роста спроса при ограничениях в предложении из-за жары, сообщает агентство Блумберг. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T12:43
2022-08-12T12:43
в мире
цены на нефть
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов из-за роста спроса при ограничениях в предложении из-за жары, сообщает агентство Блумберг."В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары", - передаёт агентство.Агентство добавляет, что жара этого лета усилила спрос и одновременно усугубила проблемы с предложением электроэнергии, в результате чего ключевые водные пути, которые используются для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения атомных станций и транспортировки энергетических товаров, пересыхают.Также отмечается, что Франция находится в особенно тяжелой ситуации, поскольку более половины энергоблоков на АЭС там выключено из сети на время технического обслуживания. Обычно Франция экспортирует электроэнергию, но в этом году она стала чистым импортером, что вынуждает соседние страны сжигать больше газа, заключили в агентстве.
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в мире, цены на нефть, франция, европа
В мире, Цены на нефть, Франция, Европа
12:43 12.08.2022
 
Цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов, сообщили СМИ

Bloomberg: цены на электроэнергию в Европе достигли рекордов из-за жары

© AP Photo / Andrew MedichiniТуристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© AP Photo / Andrew Medichini
Туристы и жители Рима наполняют бутылки водой из-за жары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Цены на электроэнергию в Европе достигли новых рекордов из-за роста спроса при ограничениях в предложении из-за жары, сообщает агентство Блумберг.
"В четверг цены на электроэнергию в Европе выросли до новых рекордов, поскольку сильная жара ограничивает передачу энергии, а во Франции бушуют лесные пожары", - передаёт агентство.
Агентство добавляет, что жара этого лета усилила спрос и одновременно усугубила проблемы с предложением электроэнергии, в результате чего ключевые водные пути, которые используются для выработки гидроэлектроэнергии, охлаждения атомных станций и транспортировки энергетических товаров, пересыхают.
Также отмечается, что Франция находится в особенно тяжелой ситуации, поскольку более половины энергоблоков на АЭС там выключено из сети на время технического обслуживания. Обычно Франция экспортирует электроэнергию, но в этом году она стала чистым импортером, что вынуждает соседние страны сжигать больше газа, заключили в агентстве.
Кондиционер - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 18:55
В Париже начали штрафовать магазины с кондиционерами за открытые двери
 
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