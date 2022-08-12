https://ria.ru/20220812/elektrichestvo-1809254815.html

Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов

Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 12.08.2022

Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов

Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:19

2022-08-12T18:19

2022-08-12T18:19

специальная военная операция на украине

происшествия

алексей кулемзин (донецк)

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, по всему городу обесточены 180 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Всего по городу обесточено 180 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 27 900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города", - написал мэр в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805439937.html

донецкая народная республика

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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины