https://ria.ru/20220812/elektrichestvo-1809254815.html
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 12.08.2022
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов
Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:19
2022-08-12T18:19
2022-08-12T18:19
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, по всему городу обесточены 180 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Всего по городу обесточено 180 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 27 900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города", - написал мэр в своем Telegram-канале.
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происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов
Мэр Донецка Кулемзин: около 28 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов