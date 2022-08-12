Рейтинг@Mail.ru
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 12.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/elektrichestvo-1809254815.html
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 12.08.2022
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов
Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск,... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:19
2022-08-12T18:19
специальная военная операция на украине
происшествия
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796491697_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9980e3763e52213879c8f6444e2869cc.jpg
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, по всему городу обесточены 180 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин."Всего по городу обесточено 180 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 27 900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города", - написал мэр в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220727/yasinovataya-1805439937.html
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/12/1796491697_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4f81b8e673bacdb100ba34c30dc65b0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
18:19 12.08.2022
 
Около 28 тысяч жителей Донецка остались без электричества из-за обстрелов

Мэр Донецка Кулемзин: около 28 тысяч абонентов остались без электричества из-за обстрелов

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрелов в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Последствия обстрелов в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Почти 28 тысяч жителей Кировского, Ленинского и Куйбышевского районов Донецка остались без электроснабжения в результате обстрелов со стороны украинских войск, по всему городу обесточены 180 трансформаторных подстанций, сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
"Всего по городу обесточено 180 трансформаторных подстанций. Без электричества остались 27 900 абонентов в Кировском, Ленинском и Куйбышевском районах города", - написал мэр в своем Telegram-канале.
Указатель на въезде в город Ясиноватая в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 20:34Специальная военная операция на Украине
Жители Ясиноватой остались без электричества из-за украинских обстрелов
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала