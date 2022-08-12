https://ria.ru/20220812/ekaterinburg-1809174282.html

Суд отказал в демонтаже барельефа Сталина в Екатеринбурге

Суд отказал в демонтаже барельефа Сталина в Екатеринбурге - РИА Новости, 12.08.2022

Суд отказал в демонтаже барельефа Сталина в Екатеринбурге

Свердловский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда, отказавшего в демонтаже барельефа Иосифа Сталина с фасада Окружного дома офицеров (ОДО) в... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T15:28

2022-08-12T15:28

2022-08-12T15:28

евгений куйвашев

свердловская область

екатеринбург

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. Свердловский облсуд оставил в силе решение Кировского районного суда, отказавшего в демонтаже барельефа Иосифа Сталина с фасада Окружного дома офицеров (ОДО) в Екатеринбурге. Как следует из картотеки дела, заседание состоялось в четверг.Информация о появлении бюста вождя на историческом здании получила широкий общественный резонанс в прошлом году.Иск к ОДО подал уральский историк Алексей Мосин - по его мнению, барельеф оскорбил память потомков репрессированных.В ОДО заявляли, что бюст вождя был установлен ради восстановления исторического облика здания (в 90-е годы там висел подобный барельеф), а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщал журналистам, что он против такого решения.Глава региона заявлял, что "как бы он ни хотел", он "не может снять этот барельеф или приказать, чтобы его сняли", и заключал - "пусть это останется на совести тех людей, которые его установили".

https://ria.ru/20220103/perezakhoronenie-1766485993.html

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екатеринбург

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Дарья Буймова

евгений куйвашев, свердловская область, екатеринбург, общество