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Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии - РИА Новости, 12.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220812/donetsk-1809250406.html
Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии
Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии - РИА Новости, 12.08.2022
Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии
Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии три района Донецка за два часа, также открыли огонь по поселку Минеральное, сообщает представительство... РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T18:02
2022-08-12T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
ясиноватая
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии три района Донецка за два часа, также открыли огонь по поселку Минеральное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях Telegram-канале представительства.Также в 16.45 был зафиксирован обстрел поселка Минеральное, расположенного к югу от Ясиноватой. По нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра
https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html
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в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Украина, Ясиноватая, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
18:02 12.08.2022 (обновлено: 18:03 12.08.2022)
 
Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии

В ДНР сообщили об обстрелах трех районов Донецка из артиллерии со стороны украинских войск

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии три района Донецка за два часа, также открыли огонь по поселку Минеральное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях Telegram-канале представительства.
Также в 16.45 был зафиксирован обстрел поселка Минеральное, расположенного к югу от Ясиноватой. По нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)УкраинаЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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