https://ria.ru/20220812/donetsk-1809250406.html

Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии

Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии - РИА Новости, 12.08.2022

Украинские войска обстреляли три района Донецка из артиллерии

Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии три района Донецка за два часа, также открыли огонь по поселку Минеральное, сообщает представительство... РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T18:02

2022-08-12T18:02

2022-08-12T18:03

специальная военная операция на украине

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донецк (днр)

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донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли из артиллерии три района Донецка за два часа, также открыли огонь по поселку Минеральное, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14.00 - н.п. Орловка - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра... 16.10 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский, Кировский р-ны): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях Telegram-канале представительства.Также в 16.45 был зафиксирован обстрел поселка Минеральное, расположенного к югу от Ясиноватой. По нему украинские войска выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра

https://ria.ru/20220811/ukraina-1808674972.html

донецк (днр)

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в мире, донецк (днр), украина, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины