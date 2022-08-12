https://ria.ru/20220812/donetsk-1809227532.html

Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех

Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех - РИА Новости, 12.08.2022

Число раненных при обстреле Кировского района Донецка возросло до трех

Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T17:10

2022-08-12T17:10

2022-08-12T17:13

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Число раненных при обстреле Кировского района Донецка выросло до трех, сообщили в штабе обороны Донецкой Народной Республики."В результате сегодняшних обстрелов вооруженных формирований Украины в Кировском районе Донецка число раненных возросло до трех человек и еще два мирных жителя погибли", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее штаб сообщал о двух погибших при обстреле.

https://ria.ru/20220810/ukraina-1808484654.html

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донецк (днр), в мире, украина, донбасс, вооруженные силы украины