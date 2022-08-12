https://ria.ru/20220812/donetsk-1809205825.html
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек - РИА Новости, 12.08.2022
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек
Число погибших при обстреле в Кировском районе Донецка возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.08.2022
2022-08-12T16:12
2022-08-12T16:12
2022-08-12T16:18
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
кировский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле в Кировском районе Донецка возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число погибших возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в пятницу в штабе сообщили, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск по улице Грузинской погиб мужчина.
https://ria.ru/20220812/donetsk-1809202497.html
донецкая народная республика
кировский район
донецк (днр)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика, кировский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Кировский район, Донецк (ДНР)
16:12 12.08.2022 (обновлено: 16:18 12.08.2022)
Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек
В ДНР заявили, что число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух