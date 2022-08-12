https://ria.ru/20220812/donetsk-1809205825.html

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек - РИА Новости, 12.08.2022

Число погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ выросло до двух человек

Число погибших при обстреле в Кировском районе Донецка возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 12.08.2022

2022-08-12T16:12

2022-08-12T16:12

2022-08-12T16:18

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

кировский район

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 12 авг - РИА Новости. Число погибших при обстреле в Кировском районе Донецка возросло до двух, сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ в Кировском районе Донецка число погибших возросло до двух человек", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Ранее в пятницу в штабе сообщили, что в результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск по улице Грузинской погиб мужчина.

https://ria.ru/20220812/donetsk-1809202497.html

донецкая народная республика

кировский район

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, кировский район, донецк (днр)